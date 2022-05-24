580 международных компаний продолжают работать в рф - Кулеба — Finance.ua
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580 международных компаний продолжают работать в рф - Кулеба

Сегодня 15:19Фондовый рынок
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580 международных компаний продолжают работать в рф - Кулеба580 международных компаний продолжают работать в рф - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 580 международных компаний продолжают работать в россии.
«Сейчас на радаре МИД есть еще 580 компаний, которые продолжают в россии так называемый business as usual, то есть делают вид, что ничего не случилось», — заявил Кулеба.
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Он отметил, что 1439 компаний после начала полномасштабного вторжения покинули российский рынок.
«Мы не можем им приказать — выходите. Но нужно работать с разных сторон», — сообщил министр.
Из-за полномасштабного нападения россии на Украину и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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