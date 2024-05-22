54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности — Finance.ua

54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности Сегодня 17:10 — Энергетика

54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности

54 делегации в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержали подготовленное Украиной заявление об угрозах ядерной и радиационной безопасности, которые создает россия. Соответствующее заявление было озвучено и поддержано на «Международной конференции МАГАТЭ: формирование будущего», которая проходит в Вене.

«Впервые в истории государство-член МАГАТЭ намеренно атаковало и захватило контроль над мирными ядерными объектами, принадлежащими другому государству-члену МАГАТЭ. Мы осуждаем захват россией и милитаризацию ЗАЭС, что может привести к серьезным последствиям для ядерной безопасности. Умышленное игнорирование россией международного права, ее присутствие и действия на ЗАЭС, а также нападения на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины продолжают подвергать опасности Украину и более широкий регион. Мы призываем к продолжению усилий, чтобы привлечь россию к ответственности за создание угроз ядерной безопасности», — подчеркнули страны, поддержавшие заявление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя решение делегаций МАГАТЭ, отметил: «Это еще один шаг цивилизованного мира к вытеснению россии из сферы атомных технологий, где она держала лидерство даже после дерзкого преступления против ядерной безопасности мира. Следующим шагом должны быть санкции против атомной отрасли страны-террориста.

Кроме того, россия должна выполнить требования четырех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ 2023 года о немедленном выводе российских войск и другого несанкционированного персонала из Запорожской АЭС".

В совместном заявлении стран также акцентируется внимание на важности «семи незаменимых столпов обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта», а также необходимости соблюдения пяти конкретных принципов для ЗАЭС, которые были объявлены Генеральным директором Совета Безопасности ООН с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, страны-подписанты отметили важность работы МАГАТЭ и генерального директора Агентства Рафаэля Гросси в предотвращении ядерной аварии в Украине.

В то же время акцентируется, что война препятствует способности МАГАТЭ эффективнее внедрять гарантии в Украине. Отметим, что соответствующее совместное заявление было провозглашено главой украинской делегации на «Международной конференции МАГАТЭ: формирование будущего», — замминистра энергетики Украины Светланой Гринчук.

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