500 км без подзарядки: китайский электрический спорткар в стиле Tesla Roadster оценили в $42 000 — Finance.ua

500 км без подзарядки: китайский электрический спорткар в стиле Tesla Roadster оценили в $42 000 Сегодня 00:29 — Технологии&Авто

500 км без подзарядки: китайский электрический спорткар в стиле Tesla Roadster оценили в $42 000, Фото: autogeek.com.ua

На рынке новинка от China Car Custom появится в конце 2023 года.

Китайская компания China Car Custom, поддерживаемая IT-гигантом Xiaomi, разработала электрическое спорткупе SC-01, похожее на Tesla Roadster и возрожденный Lancia New Stratos от итальянской компании Manifattura Automobili Torino. В частности, в профиль автомобиль похож на Tesla, кормой — на Lancia, в то время как передняя часть кузова оригинальна.

Габаритная длина SC-01 составляет 4085 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1162 мм. Размер колесной базы — 2500 мм. Салон китайцы решили пока не показывать. Вероятно, разработка модели еще не завершена.

Фото: autogeek.com.ua

Силовая установка спорткупе SC-01 состоит из двух электродвигателей, совокупной мощностью 435 л.с., что позволяет автомобилю массой 1300 кг ускоряться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. Запас хода обещан на уровне 500 км. Батарея какой емкости обеспечит такую «дальнобойность», не уточняется.

На рынке электрическое спортивное купе появится в четвертом квартале 2023 года. Пока известно об одной версии SC-01 стоимостью 300 000 юаней ($42 000). Одним из основных рынков модели будет Япония, где она появится после Китая.

Фото: autogeek.com.ua

Autogeek По материалам:

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