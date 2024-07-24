500 гривен штрафа и год без прав: украинских водителей строго наказывают за «мелкое» нарушение — Finance.ua

500 гривен штрафа и год без прав: украинских водителей строго наказывают за «мелкое» нарушение Сегодня 19:15 — Технологии&Авто

Многие ошибочно думают, что в Украине можно лишиться водительские права только за серьезное нарушение. На самом деле иногда можно стать пешеходом даже за небольшую ошибку, пишет SUV News

Юристы обращают внимание на привычку водителей «моргать» аварийной сигнализацией. Водители часто так общаются между собой, но закон позволяет использовать аварийку только в четко определенных случаях в Правилах дорожного движения.

В частности, включить аварийную сигнализацию можно только в случае технических неисправностей, если автомобиль застрял или сделал вынужденную остановку, ослепил фарами встречный транспорт, остановлен полицией или в при ДТП.

В других случаях за использование аварийки водителя оштрафуют на 425 гривен. Если действия водителя создали аварийную ситуацию, штраф может увеличиться до 680 гривен с возможностью лишения прав сроком от 6 месяцев до 1 года.

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