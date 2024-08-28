50 $ кешбека за международные переводы от Payoneer для клиентов ПУМБ — Finance.ua
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50 $ кешбека за международные переводы от Payoneer для клиентов ПУМБ

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50 $ кешбека за международные переводы от Payoneer для клиентов ПУМБ
50 $ кешбека за международные переводы от Payoneer для клиентов ПУМБ
С 1 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года получайте кешбек от Payoneer в размере 50 $ за регистрацию через приложение ПУМБ Online и получение платежей по аккаунту на сумму от 1000 $.
Условия участия для получения кешбека:
• Сумма кешбека: 50 USD.
• Сумма платежей, полученных на аккаунт Payoneer для получения кешбека, должна быть эквивалентна 1000 USD.
• Срок для получения кешбека: 30 дней с момента регистрации.
Как получить кешбек:
  1. Авторизуйтесь в приложении ПУМБ Online.
  2. Перейдите в меню: Платежи — Международные переводы - Payoneer.
  3. Создайте аккаунт в Payoneer, нажав на кнопку «Зарегистрироваться» и введите необходимые для регистрации данные.
  4. Дождитесь подтверждения на электронную почту от Payoneer об успешной регистрации.
  5. Пройдите авторизацию в Payoneer через приложение ПУМБ Online.
  6. В течение 30 дней с момента регистрации получайте платежи на баланс Payoneer в общей сумме 1000 USD (или эквивалент).
  7. Получите свой кешбек от Payoneer.
Преимущества вывода средств с аккаунта Payoneer на баланс в ПУМБ:
  • Минимальная сумма для вывода средств — 10 USD/EUR.
  • Вывести средства можно в валютах USD и EUR.
  • 0% — комиссия ПУМБ.
  • до 3% — комиссия Payoneer.
  • В день можно совершить максимум 5 выводов средств объемом не более 5 000 USD/EUR.
Больше о Payoneer и как это работает в ПУМБ Online читайте здесь.
Обратите внимание! Платежи общей суммой меньше, чем указано в условиях, не получат кешбек. Получить кешбек в 50 $, при выполнении условий, могут аккаунты, созданные с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года.
По материалам:
ПУМБ
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