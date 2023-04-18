5 вредных привычек, которые вредят вашему смартфону — Finance.ua

5 вредных привычек, которые вредят вашему смартфону Сегодня 03:34 — Личные финансы

5 вредных привычек, которые вредят вашему смартфону

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон служил вам как можно дольше, следует должным образом с ним обращаться и избегать следующих ошибок.

1. Использование дешевых кабелей и ненадлежащее их хранение

Один из наиболее определенных способов испортить телефон — использовать дешевые зарядные кабели неизвестных брендов. Кабели за 50 гривен, которые вы найдете в магазине на углу или в подземном переходе, могут привести к необратимым повреждениям вашего устройства или, что еще хуже, подвергнуть вас опасности пожара или поражения электрическим током.

Кабель — это именно тот аксессуар, на который стоит потратить немного больше денег, чтобы потом быть уверенным в собственной безопасности. Покупая более дорогой провод от известного бренда, вы платите за более качественные материалы. Кроме того, такие кабели часто можно использовать с разными устройствами и они поддерживают как обычные зарядки, так и скоростные.

Хранению кабелей также следует уделить внимание. Лучше не скручивать и не переламывать их, ведь поврежденный кабель может стать причиной пожара или поражения электрическим током, а это хуже даже, чем испорченный смартфон.

2. Использование смартфона без чехла (или гарантии)

Многие люди предпочитают изящный вид телефонов в оригинальном дизайне, поэтому не используют защитный чехол, но это может быть рискованным выбором. Даже небольшие сколы и трещины могут нарушить структурную целостность телефона и сделать его более уязвимым к повреждениям.

Кроме того, эти дефекты могут значительно снизить стоимость перепродажи телефона, когда вы будете готовы его обновить. Чтобы защитить свои инвестиции, используйте качественный чехол с бортиками по краям и подумайте о том, чтобы добавить прочный защитный экран, поскольку экраны телефонов не сильно защищены от царапин.

Если вы предпочитаете использовать смартфон без чехла, будьте готовы заплатить за ремонт, если произойдет несчастный случай. В этом случае рекомендуем хотя бы рассмотреть возможность покупки дополнительной гарантии, защищающей от «несчастных случаев». Это может показаться пустой тратой денег, однако так кажется только до первого разбитого экрана или корпуса.

3. Частая разрядка аккумулятора

Батареи телефонов естественно теряют емкость со временем, но некоторые привычки могут ускорить этот процесс. Регулярная разрядка аккумулятора до 0% может сократить срок службы, поэтому лучше избегать таких стрессовых для батареи разрядок.

Следите за тем, чтобы заряд аккумулятора находился в диапазоне от 30 до 90%. Старайтесь хотя бы не садить батарею ниже 20% перед зарядкой.

4. Слишком много подводных селфи (душ тоже считается)

Хотя некоторые изготовители смартфонов заявляют, что они водонепроницаемы или водостойки, всегда существует риск, что вода может попасть внутрь и повредить внутренние компоненты. Даже если ваш телефон имеет класс защиты IP67 или IP68, свидетельствующий о водонепроницаемости, лучше избегать длительного воздействия воды.

Со временем многократное воздействие воды может ухудшить стойкость устройства, что приведет к потенциальным повреждениям. Поэтому будьте осторожны, используя телефон вблизи воды, и избегайте ненужных рисков, например, не делайте слишком много подводных селфи или не держите телефон в воде в течение длительного времени.

5. Несоблюдение надлежащих мер безопасности

Важные обновления безопасности. Игнорирование обновлений программного обеспечения или загрузка приложений из неофициальных источников может поставить под угрозу безопасность вашего смартфона. Обновления программного обеспечения часто содержат важные исправления ошибок и патчи безопасности, которые защищают устройство от вредоносного программного обеспечения и других серьезных проблем. Не откладывайте эти обновления и убедитесь, что приложения тоже обновлены, поскольку они могут содержать подобные обновления безопасности.

Не устанавливайте пиратские программы. Избегайте пиратских платных приложений из сомнительных магазинов, так как это увеличивает риск попадания вредоносного программного обеспечения на телефон. Загружайте приложения из официальных магазинов App Store или Google Play на телефоне. Кроме того, будьте осторожны с поддельными программами в этих магазинах, которые могут содержать рекламное или другое вредоносное программное обеспечение. Читайте отзывы, выбирайте легальные приложения от проверенных разработчиков.

Проверьте свои пароли и настройки приложений. В дополнение к безопасности приложений, убедитесь, что у вас есть надежный пароль или PIN-код на телефоне, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Избегайте использования паролей или шаблонов, которые легко угадать, и включите биометрические методы проверки подлинности, такие как распознавание отпечатков пальцев или лица, если они доступны на устройстве. Регулярно просматривайте настройки конфиденциальности в своих приложениях и убедитесь, что вы не передаете конфиденциальную информацию третьим лицам неумышленно.

Избегайте фишинга и подозрительных сообщений. Еще одной важной мерой безопасности является избежание переходов по подозрительным ссылкам или загрузка вложений из неизвестных источников, поскольку они могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое может поставить под угрозу безопасность и производительность телефона. Будьте осторожны, загружая файлы или открывая электронные письма и сообщения из незнакомых источников, и всегда проверяйте легитимность отправителя, прежде чем выполнять какие-либо действия.

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Телеканал 24 По материалам:

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