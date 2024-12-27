5 вариантов новогодних подарков-инвестиций — Finance.ua

5 вариантов новогодних подарков-инвестиций Сегодня 14:00 — Личные финансы

5 вариантов новогодних подарков-инвестиций

Приближение Рождества и Нового года — время выбирать подарки, но угадать с ними может быть не просто. «Минфин» решил рассмотреть варианты подарков, которые с годами могут подорожать и превратиться в настоящее сокровище.

Сумочки, часы, украшения

Один из самых популярных драгоценных подарков — аксессуары от известных брендов. В первую очередь это сумочки, часы и ювелирные изделия. Обычно эти товары отличаются высоким качеством, они долговечны, а коллекции прошлых лет могут привлекать дополнительное внимание ценителей. Благодаря этому, со временем такие вещи часто не теряют цену, а, наоборот, дорожают.

Существует даже специальный индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который ежегодно публикует компания Knight Frank. Согласно ему, за последний год ювелирные изделия подорожали на 8%, часы — на 5%, а вот сумочки потеряли 4% своей стоимости. Если же смотреть в долгосрочной перспективе, то здесь рост еще существеннее. Так, ювелирные изделия за 10 лет подорожали на 37%, сумочки — на 67%, а часы — на 138%.

Если вы планируете подарить часы, то наибольший потенциал роста имеют Cartier, Rolex и Patek Philippe. Цену на эти бренды поддерживает высокое качество и многолетняя репутация производителей.

Алкогольные напитки

Коллекционные алкогольные напитки имеют еще более высокий потенциал роста цены, чем предметы роскоши. К примеру, коллекционные вина, по оценкам Knight Frank, за последние 10 лет подорожали на 146%, а виски — сразу на 280%. Таким образом, крепкий напиток показал даже лучший результат, чем индекс S&P 500.

Правда, если смотреть показатели за последний год, то произошел спад — виски подешевело на 9%, вина показали минимальный рост в 1%.

Подтверждает удешевление виски в последние годы также индекс 101 Apex 1000, специализирующийся именно на этом напитке. По его оценкам, стоимость элитного напитка за год снизилась на 5%, а в целом тренд на падение цены сохраняется еще со второй половины 2022 года.

Земельный участок

С открытием рынка земли в июле 2021 г. для украинцев появился еще один вид инвестиционного подарка — сельскохозяйственный земельный участок. В отличие от предыдущих вариантов, ее преимущество в том, что землю не удастся ненароком повредить или потерять. Кроме того, она приносит пассивный доход от аренды — ориентировочно $100−200/га в зависимости от местоположения и качества почвы.

Растет в последние годы и сама стоимость земли. По оценкам сервиса инвестиций в землю Zeminvest, на момент открытия рынка стоимость гектара колебалась в пределах $1200−1600, а сейчас это уже около $1600−2300, то есть в среднем за это время цена выросла на 25−30% в долларах.

Эксперты ожидают, что при сегодняшних обстоятельствах в следующем году сельскохозяйственные участки подорожают еще на 14−26%. Окончание же войны значительно ускорит рост их стоимости.

Золотой слиток или криптовалюта

Сейчас значительное внимание инвесторов привлекает золото, за год подорожавшее на 30%. Его стоимость поддерживает повышенный спрос центробанков, а также геополитическая напряженность в мире, заставляющая инвесторов уходить в активы-убежища. Осенью этого года драгметалл обновил свой исторический максимум, ненадолго превысив стоимость в $2800 за тройскую унцию.

В банках небольшой золотой слиток весом в 1 г. можно купить за 4700 грн. Правда, следует учитывать: чем меньше вес, тем больше будет цена за грамм. К примеру, слиток в одну тройскую унцию (31,1 г) обойдется от 117,8 тыс. грн, а цена одного грамма металла в нем составляет 3790 грн.

Также в Украине золото ощутимо дороже, чем на мировых рынках. К примеру, на момент написания статьи одна тройская унция металла на них оценивалась в $2663. Согласно наличному курсу, это около 112 тыс. грн. Таким образом, слиток такого веса у нас стоит на 5,8 тыс. грн. дороже. Поэтому чтобы на нем заработать, цена на мировых рынках должна не просто вырасти, но и превзойти эту разницу.

Возрос интерес и к так называемому «цифровому золоту» — биткоину . За год его стоимость взлетела на 156% и в последнее время он то и дело обновляет исторические максимумы. Это ралли опирается, в первую очередь, на появление биткоин-ETF и победу Дональда Трампа, который обещание сделать США «биткоин-сверхдержавой».

Предметы коллекционирования

Преимущество подарка предметов коллекционирования в том, что его можно подобрать в соответствии с предпочтениями каждого человека. Например, для любителей фильмов о супергероях это могут быть коллекционные комиксы.

Самые дорогие из них, такие как Action Comics 1938 с первым появлением Супермена или Amazing Fantasy 1962 г., где появляется Человек-паук, стоят миллионы долларов. Но есть и гораздо более дешевые варианты, которые обойдутся в несколько сотен долларов.

Особенно ценятся комиксы, в которых супергерои или их антагонисты появляются впервые или происходят знаковые сюжетные повороты. Купить коллекционные комиксы можно на eBay или одном из специализированных сайтов типа ComicConnect. Также существуют специализированные порталы, указывающие справедливую цену на те или иные комиксы в зависимости от качества, например GoCollect.

Среди других предметов коллекционирования, например, виниловые пластинки, которые сейчас приобретают популярность. Среди самых дорогих в мире пластинок — White Album The Beatles, проданный за $790 тыс., и альбом My Happiness Элвиса Пресли, оцененный в $300 тыс. Но в обоих случаях это были уникальные первые экземпляры дисков, что и сделало их столь дорогими.

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