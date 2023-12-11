5 самых реалистичных роботов в мире: чем боты-гуманоиды удивляют людей (видео) — Finance.ua

5 самых реалистичных роботов в мире: чем боты-гуманоиды удивляют людей (видео) Сегодня 03:54 — Технологии&Авто

Интересные факты о роботе Софии, который получил гражданство, об Ameca с самым выразительным лицом, о BINA48, который обрабатывает 48 экзафлопс данных в секунду и др.

Многие ждут, когда появятся андроиды, похожие на людей, однако в мире уже есть работы, которые меняют выражение лица, умеют жестикулировать, а самое главное — поддерживают беседу. Издание Interesting Engineering назвало пять лучших и высокотехнологичных человекоподобных роботов.

София — первый робот-гражданин страны

Софию разработали инженеры компании Hanson Robotics из Гонконга. Производитель специализируется на создании роботов-гуманоидов, оснащенных искусственным интеллектом для различных целей — развлечений, проведения разного рода исследований, задействования в сфере здравоохранения.

О Софии узнали в 2016 году, тогда она удивила всех своей человекоподобной внешностью и возможностью очень точно имитировать эмоции. Робот давал интервью, выступал на разных крупных мероприятиях, участвовал в выставке CES и даже присутствовал как спикер на глобальном саммите ООН «ИИ во благо» в Женеве.

Благодаря искусственному интеллекту и нейронным сетям робот София обладает возможностями обработки естественной речи, что и позволяет участвовать в разговорах и отвечать на вопросы, смотреть в глаза собеседнику, координировать телодвижения с языком, различать жесты и эмоции людей. Модель Hanson Robotics использует алгоритмы машинного обучения, чтобы учиться во время общения и улучшать свои реакции.

В 2017 году Саудовская Аравия предоставила Софии гражданство, сделавшее ее первым роботом в мире, получившим правосубъектность в какой-то стране.

Ameca — робот с суперреалистичным лицом

Робот Ameca был сконструирован в компании Engineered Arts (Англия). Впервые о машине узнали в декабре 2021 года, а затем показали ее на CES 2022.

За зрение Ameca отвечают бинокулярные камеры, за слух — бинауральные микрофоны, в итоге он может распознавать лица, эмоции и голоса собеседников. Специальные модули, входящие в состав его конструкции, позволяют боту крутить головой, двигать руками, поворачивать туловище и даже моргать. Кроме того, Ameca умеет говорить на нескольких языках.

Для машины была разработана операционная система Engineered Arts Tritium 3, которая обеспечивает удаленное управление и ускоряет его реакцию с помощью интеллектуальной системы буферизации.

Этот робот был создан для исследований в области искусственного интеллекта, машинного обучения и взаимодействия с человеком. По данным Engineered Arts, его можно будет использовать в качестве хостеса на разного рода мероприятиях, для развлечений и тестирования возможностей ИИ.

Geminoid DK — первый робот с бородой

Geminoid DK, представленный в 2011 году, удивил всех не только реалистичной мимикой, но и поразительным сходством с датским профессором Хенриком Шарфе из Ольборгского университета. Профессор участвовал в разработке бота и стал «примером подражания». Также над Geminoid DK работал инженер Хироши Исигуро и его команда из Международного института передовых телекоммуникаций (ATR), сотрудники компании Sanrio Kokoro. Ранее Хироши сделал робота похожим на самого себя.

Geminoid DK отличается от других подобных машин тем, что у него есть борода, собственно, как и у датского профессора. Кстати, бороду и все остальные волосы имплантировали вручную, а затем его подстриг парикмахер, которого регулярно посещает Генрик Шарфе.

Плечи, шея и лицо робота оборудованы пневматическими приводами, благодаря чему он имитирует дыхание, может моргать, менять выражение лица. В отличие от Амеки и Софии, это устройство требует дистанционного управления, тогда как первые два автономные.

Робот запрограммирован отслеживать выражение лица и движения головы оператора и имитировать их с помощью технологии захвата движения. Оператор удаленно видит и слышит все, что окружает робота, и реагирует соответствующим образом, а бот за ним все повторяет.

Geminoid DK предназначен для изучения взаимодействия человека и робота, особенно реакции людей, когда они сталкиваются с роботизированной версией настоящего человека.

Nadine — социальный робот-гуманоид

Этот робот — копия профессора Нади Магненат Тельманн, которая основала лабораторию MIRALab в Женевском университете и возглавляла Институт медиа-инноваций в Наньянском технологическом университете (NTU) в Сингапуре с 2009 по 2021 годы. Робот-двойник был построен в NTU в 2015 году. Аппаратное обеспечение для него создала японская фирма Kokoro, а команда Тельман разработала программное обеспечение.

Функция Надин — быть секретарем и компаньоном для людей с особыми потребностями. Он может читать людям книги, отправлять электронные письма, совершать видеозвонки и общаться с их семьями.

Благодаря искусственному интеллекту, робот способен разговаривать на шести языках, запоминать лица людей и предыдущие взаимодействия с ними, а также реагировать на собеседников в зависимости от контекста. Он смотрит в глаза во время разговора, понимает некоторые жесты и реагирует на то, что видит и слышит с помощью мимики и движений верхней части тела. У него даже может «меняться настроение» в зависимости от того, как с ним обращаются.

Система бота собирает информацию об окружающей среде с помощью датчиков движения, 3D-камер, веб-камеры, микрофонов и т. д. После того, как система собрала всю необходимую информацию, встроенный компонент принятия решений обрабатывает полученные данные, чтобы понять контекст и принять решение на основе заранее определенных правил или изученных шаблонов. Затем система превращает эти решения в действия, такие как словесные реакции или движения некоторых частей лица для выражения эмоций.

BINA48 — робот для расширения человеческих возможностей

В отличие от других роботов-гуманоидов, вошедших в этот рейтинг, у BINA48 нет туловища. Он состоит из головы и плеч, закрепленных на каркасе. Его, как и Софию, построили в Hanson Robotics совместно с предпринимателем Мартиной Ротблатт, основавшей организацию Terasem. Следует отметить, что Terasem занимается изучением и продвижением использования технологий для расширения человеческих возможностей, продления человеческой жизни и продвижения разработок, связанных с искусственным интеллектом и биоинформатикой.

Основная цель BINA48 — протестировать платформу Mindfiles, на которой создают цифровые копии реальных людей, включая такие элементы, как идентичность, черты характера, личный опыт, ценности и убеждения, эмоциональные модели и знания.

Прототипом для робота стала Бина Аспен — жена Мартины Ротблатт. Чтобы машина походила на Бину не только снаружи, но и внутренне, программисты Hanson Robotics создали «файл ума» Аспен, куда вошли более 100 часов ее воспоминаний, чувств, манер, убеждений и т. д. ИИ, проработав эти данные, воспроизвел характер и манеры реальной Бины для BINA48. В результате BINA48 даже назвали «самым умным роботом в мире».

Скорость обработки данных роботом составляет 48 экзофлопсов в секунду. Он имеет 48 эксабайт памяти, 32 лицевых мотора, которые могут выполнять до 74 мимических движений. А чтобы ответить на тот или иной вопрос, боту-гуманоиду стоит всего-навсего подключаться к Интернету.

Фокус По материалам:

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