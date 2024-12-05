5 самых продаваемых смартфонов в разных странах мира — Finance.ua

5 самых продаваемых смартфонов в разных странах мира Сегодня 05:30

5 самых продаваемых смартфонов в разных странах мира

Исследовательская компания Counterpoint Research опубликовала данные о том, какие пять смартфонов продавались в сентябре 2024 года лучше всего в восьми странах мира. Среди них — США, Великобритания, Германия и Индия.

Американцы, получившие доступ к последней линейке устройств от Apple одними из первых, чаще всего покупали iPhone 16 Pro Max — на него пришлось 18% продаж.

Суммарная доля более компактных iPhone 16, 16 Pro и 15 составила почти четверть всех продаж — 24%.

В Китае тоже любят технику купертиновского гиганта — там особенно активно скупали iPhone 16 Pro Max и 16 Pro.

В Германии к последней линейке iPhone отнеслись сдержанно. Большинство немцев предпочли iPhone 15 Pro Max и 15 Pro с долями 10 и 9% соответственно. А вот на iPhone 16 Pro Max пришлось только 6% продаж — как и на Samsung Galaxy A55. За ними следует Samsung Galaxy S24 с 5%.

А вот в Южной Корее больше всего покупали скомпонованный смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 — это 10% от всех продаж в сентябре. Из устройств Apple жителям страны больше всего понравился iPhone 16 Pro Max — его доля составила 6%.

В Великобритании и Индии iPhone 16 если и покупали, то неактивно — в топ-5 его нет. В первой закупались iPhone 15 Pro Max и 15 Pro, во второй — бюджетными Redmi 13C и Pocophone M 6 . В Индии в пятерку самых продаваемых попал только iPhone 15 с 2% рынка.

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iLenta По материалам:

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