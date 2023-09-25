5 причин, почему не стоит переводить автомобиль на газ — Finance.ua

5 причин, почему не стоит переводить автомобиль на газ Сегодня 07:37 — Технологии&Авто

Непростая экономическая ситуация в Украине, а также высокие цены на бензин и дизтопливо заставляют многих автомобилистов задуматься о переводе своего автомобиля на газобаллонное оборудование (ГБО). Однако мало кто знает, что есть ряд негативных последствий такого решения.

Эксперты портала Avtosota назвали 5 причин, по которым не стоит переводить свою машину на ГБО.

Долгая окупаемость оборудования

На сегодняшний день установка ГБО с документами может стоить 20 тысяч гривен. При цене на газ 25 гривен за литр и повышенном расходе этого топлива, по подсчетам эксперта, на окупаемость переоборудования уйдет минимум полгода.

Падение мощности двигателя

После перехода на пропан-бутан падение мощности авто будет составлять около 10−15%, что для авто с двигателем 100 л.с. будет ощутимым.

Сокращение ресурса ДВС

Сжиженный нефтяной газ значительно сокращает срок службы клапанов и головки блока цилиндров. По оценкам экспертов, уже после 200 тысяч километров придется ремонтировать двигатель.

Низкое качество газа

На украинских АЗС отмечены массовые случаи торговли некачественным газом с нарушением технологии производства.

Отсутствие нормальной инфраструктуры

Большинство газовых заправок расположены в промзонах, вдали от густонаселенных районов и не отличаются качественным сервисом.

MMR По материалам:

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