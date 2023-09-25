5 причин, почему не стоит переводить автомобиль на газ — Finance.ua

5 причин, почему не стоит переводить автомобиль на газ
Непростая экономическая ситуация в Украине, а также высокие цены на бензин и дизтопливо заставляют многих автомобилистов задуматься о переводе своего автомобиля на газобаллонное оборудование (ГБО). Однако мало кто знает, что есть ряд негативных последствий такого решения.
Эксперты портала Avtosota назвали 5 причин, по которым не стоит переводить свою машину на ГБО.
Долгая окупаемость оборудования
На сегодняшний день установка ГБО с документами может стоить 20 тысяч гривен. При цене на газ 25 гривен за литр и повышенном расходе этого топлива, по подсчетам эксперта, на окупаемость переоборудования уйдет минимум полгода.
Падение мощности двигателя
После перехода на пропан-бутан падение мощности авто будет составлять около 10−15%, что для авто с двигателем 100 л.с. будет ощутимым.
Сокращение ресурса ДВС
Сжиженный нефтяной газ значительно сокращает срок службы клапанов и головки блока цилиндров. По оценкам экспертов, уже после 200 тысяч километров придется ремонтировать двигатель.
Низкое качество газа
На украинских АЗС отмечены массовые случаи торговли некачественным газом с нарушением технологии производства.
Отсутствие нормальной инфраструктуры
Большинство газовых заправок расположены в промзонах, вдали от густонаселенных районов и не отличаются качественным сервисом.
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