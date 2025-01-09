5 предсказаний на глобальном рынке капитала в 2025 году — Finance.ua

5 предсказаний на глобальном рынке капитала в 2025 году Сегодня 20:30 — Фондовый рынок

5 предсказаний на глобальном рынке капитала в 2025 году

Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина озвучил пять предсказаний на глобальном рынке капитала в 2025 году, сообщает Capital Times.

1. Золото обновит исторический максимум

Золото обновит исторические максимумы на уровне 2800−2900 $/тр.унц. в течение 2025 г. Такие ожидания основываются на сильном спросе со стороны центробанков, а также имеющихся экономических и инфляционных рисков в мире.

Себестоимость добычи золота (AISC) к концу 2024 г. была 1647 $/тр.унц., что значительно ниже текущей цены. Однако AISC выросла на 11% за год.

Возобновление роста цен на золото подогреет инвестиционный интерес к другим металлам — серебро, платина, палладий и медь.

2. EUR не будет дешевле USD

Курс евро к доллару США приблизится к паритету (1:1) в начале года с последующим восстановлением стоимости европейской валюты. Дональд Трамп выступит против сильного доллара, как это было в 2017 году, при первой его каденции в качестве президента США.

Более того, ФРС США продолжит ослабление монетарной политики и снизит учетную ставку с 4,5 до 3,5%.

Таким образом, стоимость USD будет уменьшаться, что ослабит его позиции по отношению к другим твердым валютам.

3. Renewables снова в фокусе инвесторов

Потребность в альтернативных источниках энергии растет ежегодно. Особенно ощутимо дефицит электроэнергии стал ощущаться с развитием AI.

Сектор компаний Renewables (возобновляемой энергетики) был аутсайдером последних лет на фондовом рынке. Однако аналитики видят сумасшедшие перспективы сектора в 2025 г.

Дополнительным драйвером роста акций энергетиков являются достаточно высокие цены на нефть и газ в начале 2025 г. Причем спрос на Renewables будет в США, ЕС и Азии.

4. Японская иена среди самых сильных валют

Японская иена может вырасти с 0,6 х за доллар США до 0,8х в течение года (+30%).

Банк Японии приступил к циклу повышения учетной ставки при параллельной мягкой политике других ключевых центробанков. Если действия Банка Японии будут решительными, стоимость заимствований в иене будут дорожать.

В свою очередь, это приведет к закрытию кредитных линий в иене хедж фондами, принимавшими финансирование по низким ставкам в иене много лет.

5. Китай активизирует подготовку к войне

Последние прогнозы аналитиков указывают, что Китай не сможет расти на 5% или больше в следующие 5 лет как минимум. Этот уровень меньше плановых показателей Коммунистической партии Китая.

Стимулирование экономики и финансовая поддержка банков и крупного бизнеса не приведет к ускорению ВВП, хотя может оказать положительное влияние на китайский фондовый рынок.

По слабости экономики Китай будет повышать ставки вокруг Тайваня. И политика администрации Трампа относительно войны в Украине будет иметь очень важное значение.

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