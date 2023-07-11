5 облэнерго, банк и ТРЦ Ocean Plaza: Украина национализировала миллиардные активы россиян — Finance.ua
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5 облэнерго, банк и ТРЦ Ocean Plaza: Украина национализировала миллиардные активы россиян

Фондовый рынок
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Высший антикоррупционный суд по материалам ГБР национализировал активы нескольких приближенных к кремлю российских олигархов на миллиарды гривен. Среди них 5 облэнерго, гостиницы, ТЦ, добывающие предприятия, акции банка.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что сотрудники Бюро разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими владельцами.
Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур приближенные к путину российские олигархи: братья Аркадий и Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.
В собственность Украины поступили:
  • ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%), АО «Херсоноблэнерго» (99,9%), АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%), АО «Житомироблэнерго» (95,5%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72, 9%), а также 7 гостиниц (сеть Premier) и ТРЦ «Метроград» и «Метрополис» — общей стоимостью 2 млрд грн (принадлежали Евгению Гинеру);
  • 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (Гинера).
  • ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод» (принадлежали Олегу Дерипаске, ориентировочная стоимость составляет 10 млрд грн);
  • ТРЦ «Ocean Plaza», ориентировочной стоимостью свыше 350 млн дол. США (принадлежал Ротенбергам).
Кроме этого, национализированы разные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», которое кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».
В ГБР отметили, что структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.
Владельцами других национализированных активов являются россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
«ГБР продолжает системную работу по повышению обороноспособности страны и способствует возвращению имущества рашистов в Украине в государственную собственность», — добавили в Бюро.

Справка Finance.ua:

  • В конце июня Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов владельцев VS Energy — российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина — в доход государства. Группа, в частности, владеет корпоративными правами в 8 украинских облэнерго.
  • Игорь Коломойский подал заявление о вступлении третьей стороной в судебное дело о конфискации активов VS Energy, истцом в котором выступает Министерство юстиции, а ответчиками — подсанкционные российские олигархи Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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