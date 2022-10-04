44 млрд гривен — общая стоимость активов россии и беларуси, арестованных БЭБ (список) — Finance.ua
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44 млрд гривен — общая стоимость активов россии и беларуси, арестованных БЭБ (список)

Казна и Политика
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С начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности Украины инициировало арест активов россии и беларуси (физических и юридических лиц ) на 44 млрд грн.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (вебсайт работает в режиме тестирования и наполнения).
Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в 22 уголовных производствах по правонарушениям в экономической сфере, чаще всего это уклонение от уплаты налогов.
Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает единый порядок обращения с имуществом: арест — решение суда — передача в управление или собственность государства.
Среди наиболее значимых арестованных активов:
  • вагоны и ТМЦ в вагонах стоимостью около 19 млрд грн,
  • активы финансового учреждения — 12,8 млрд грн,
  • активы сети АЗС ориентировочно оцениваются в 2 млрд грн,
  • несколько торговых центров стоимостью 1,3 млрд грн и другие.
В настоящее время имущество ориентировочной стоимостью 1 млрд грн передано в АРМА, из которых на 238 млн грн уже реализовано в доход государства.
Напомним, недавно Бюро экономической безопасности Украины определило и согласовало с соответствующими государственными органами 23 юридических лица, связанных с рф и рб, которые рекомендует включить в санкционный список.
Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, к которым БЭБ рекомендует применить санкции, согласовуются с соответствующими органами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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