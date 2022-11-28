40% Киевской области обесточено: в ОВА рассказали, где сложнее всего — Finance.ua

40% Киевской области обесточено: в ОВА рассказали, где сложнее всего Сегодня 15:27 — Энергетика

40% населения Киевской области все еще остаются без электроснабжения, разворачиваются «пункты несокрушимости».

Об этом сообщил глава Киевской областной Военной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного телемарафона, отметив, что сейчас в Киевской области развернуто 278 «пунктов несокрушимости» и это количество, в случае необходимости, будет увеличиваться.

«Самая сложная ситуация сложилась на Фастовском электроузле, Киево-Святошинском и в Васильковской территориальной общине. Там работы продолжались все выходные. Люди оставались даже ночью для того, чтобы подать электроэнергию в дома», — рассказал он.

УНІАН По материалам:

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