40% Киевской области обесточено: в ОВА рассказали, где сложнее всего — Finance.ua
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40% Киевской области обесточено: в ОВА рассказали, где сложнее всего

Энергетика
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40% населения Киевской области все еще остаются без электроснабжения, разворачиваются «пункты несокрушимости».
Об этом сообщил глава Киевской областной Военной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного телемарафона, отметив, что сейчас в Киевской области развернуто 278 «пунктов несокрушимости» и это количество, в случае необходимости, будет увеличиваться.
«Самая сложная ситуация сложилась на Фастовском электроузле, Киево-Святошинском и в Васильковской территориальной общине. Там работы продолжались все выходные. Люди оставались даже ночью для того, чтобы подать электроэнергию в дома», — рассказал он.
По материалам:
УНІАН
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