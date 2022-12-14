30 млн евро от Германии будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины — Finance.ua

30 млн евро от Германии будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины Сегодня 10:15 — Энергетика

Федеральное правительство Германии объявило о вкладе в размере 30 миллионов евро на закупку оборудования для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры Украины в рамках Немецко-Украинского энергетического партнерства. Соответствующие средства будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Секретариатом Энергетического Сообщества.

«путин хочет сломать украинцев и своей жестокой тактикой погрузить их в холод. Мы не позволим этому произойти... Вот почему мы мобилизуем помощь для выживания, включая генераторы и трансформаторы», — подчеркнула Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Международной конференции доноров 13 декабря в Париже.

«Благодарю Германию за вклад в Фонд энергетической поддержки Украины. Закупленное оборудование поможет нам как можно быстрее возобновить электроснабжение населения после российских обстрелов, что критически необходимо в эту военную зиму», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский подчеркнул, что вклад Германии в Фонд в это критическое время достаточно важен: «Это самый большой на сегодня вклад в Фонд, который позволит отремонтировать такую необходимую энергетическую инфраструктуру Украины и таким образом восстановить основные услуги по электро- и газоснабжению украинских граждан».

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