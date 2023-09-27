3,5 секунды до сотни: представлены спортивные кроссоверы Mercedes (фото) — Finance.ua

3,5 секунды до сотни: представлены спортивные кроссоверы Mercedes (фото) 27.09.2023, 00:01 — Технологии&Авто

3,5 секунды до сотни: представлены спортивные кроссоверы Mercedes (фото)

Новый Mercedes-Benz GLC Coupe получил сразу две заряженные версии подразделения AMG. Сначала поступит в продажу версия GLC43, а за ней — более экстремальный вариант GLC63 SE Performance. Подробности новинок раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Кроссоверы Mercedes-AMG стали четырехцилиндровыми гибридами. Обе модели оснащены 2,0-литровым турбомотором с электрическим компрессором.

Новый Mercedes-AMG GLC43 Coupe получил турбочетверку на 421 л.с. и 500 Н∙м с 48-вольтной «мягкой» гибридной установкой, кратковременно дающей надбавку в 13 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Средний расход топлива составляет около 10 л/100 км.

Купе-кроссовер Mercedes-AMG GLC63 SE Performance Coupe оснащен полноценной гибридной установкой с суммарной отдачей 680 л.с. и 1020 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 275 км/ч, затрачивая при этом около 12,5 л/100 км.

Традиционно доработаны подвеска и рулевое управление авто. Установлены адаптивные амортизаторы, а у GLC63 S есть еще и адаптивные стабилизаторы. Кроме того, увеличен тормоз — до 390 мм спереди и 370 мм сзади.

От стандартного Mercedes GLC Coupe заряженные версии отличаются фирменной «пастью» радиаторной решетки AMG, обвесом, задним спойлером и увеличенными (до 19 дюймов у GLC43 и 20 дюймов у GLC63 S) колесными дисками. В салоне установлены спортивные кресла и руль, а в виртуальной приборной панели и мультимедийной системы изменена графика.

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Фокус По материалам:

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