25 популярных лайфхаков для туристов, чтобы сэкономить на отдыхе — Finance.ua

25 популярных лайфхаков для туристов, чтобы сэкономить на отдыхе Сегодня 17:00 — Личные финансы

25 популярных лайфхаков для туристов, чтобы сэкономить на отдыхе

65% путешествующих за границу туристов используют сразу несколько лайфхаков каждый раз, когда ищут в Интернете информацию о поездках.

Приблизительно две трети туристов прибегают к разного рода уловкам, чтобы как-то сэкономить при бронировании отдыха.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом FlightsFinder, 65% путешествующих за границу туристов используют сразу несколько лайфхаков каждый раз, когда ищут в Интернете информацию о поездках. При этом 16% встают раньше, чтобы первыми воспользоваться распродажами, которые начинаются с самого утра, пишет The Sun.

Кроме того, в погоне за лучшими предложениями многие туристы используют настройки уведомлений для отслеживания цен на авиабилеты, чистят «куки» и оформляют подписку на специальные рассылки.

Также среди популярных лайфхаков — сверка стоимости билетов «в один конец» или «туда-обратно» (24%) и использование режима «инкогнито» в браузере, чтобы скрыть предыдущие поиски (23%).

В среднем туристы, желающие сэкономить, начинают планировать отпуск за границей за пять месяцев и одну неделю до поездки. Главным приоритетом путешественников является размещение (49%), затем то, какой будет погода (31%).

В то же время 74% считают, что бронирование места для отдыха по наиболее выгодным ценам можно сравнить с азартными играми, где многое зависит скорее от удачи, чем от умений.

При этом 23% признались, что испытывают стресс из-за постоянных мыслей о том, как бы сэкономить при бронировании поездки.

«Проблема, с которой сталкиваются потребители, состоит в том, чтобы решить, какие лайфхаки действительно стоят потраченных усилий, а какие нет», — констатировал представитель FlightsFinder.

25 популярных лайфхаков, чтобы сэкономить на отдыхе

1. Сравните цены на разные даты.

2. Сверяйте разные рейсы в один день.

4. Бронируйте отель напрямую, а не через сторонний сайт.

5. Путешествуйте с ручной кладью, чтобы не платить за багаж.

6. Ищите авиабилеты не позднее чем за 6-8 недель до поездки.

7. Не пренебрегайте пакетными предложениями.

8. Сравнивайте несколько сайтов сравнения цен.

9. Сравнивайте цены на веб-сайтах нескольких авиакомпаний напрямую.

10. Заказывайте авиабилеты на «межсезонье» в том месте, куда вы едете.

11. Избегайте совпадения путешествий с датами школьных каникул.

12. Удаляйте файлы cookie из браузера при возобновлении поиска авиабилетов или отелей.

13. Сравнивайте два отдельных рейса «в один конец» с рейсом «туда-обратно».

14. Сравнивайте предложения от нескольких туристических агентств напрямую.

15. Используйте режим «частный» или «инкогнито» в своем браузере, чтобы скрыть из поиска, что вы уже просматривали эти рейсы.

16. Забронируйте рейс в менее занятый аэропорт.

17. Летайте по ночам, чтобы сократить расходы.

18. Настройте оповещения, чтобы получать уведомления о снижении цен.

19. Подпишитесь на программы лояльности для часто летающих пассажиров.

20. Подпишитесь на рассылку новостей о предложениях авиакомпаний.

21. Рассмотрите разные варианты пересадки, чтобы снизить стоимость поездки в целом.

22. Вставайте рано, чтобы воспользоваться более дешевыми билетами, которые продаются в начале дня.

23. Сравните цены в разных валютах.

24. Ищите «скрытые» билеты (если вы покупаете билет с намерением выйти на промежуточной остановке, а не в конечном пункте назначения).

25. Проверьте, возможно, рейс «туда-обратно» дешевле, чем желаемый рейс в одну сторону — тогда вы покупаете билет «туда-обратно» и выбрасываете обратный.

УНІАН По материалам:

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