25 популярных лайфхаков для туристов, чтобы сэкономить на отдыхе — Finance.ua

25 популярных лайфхаков для туристов, чтобы сэкономить на отдыхе
65% путешествующих за границу туристов используют сразу несколько лайфхаков каждый раз, когда ищут в Интернете информацию о поездках.
Приблизительно две трети туристов прибегают к разного рода уловкам, чтобы как-то сэкономить при бронировании отдыха.
Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом FlightsFinder, 65% путешествующих за границу туристов используют сразу несколько лайфхаков каждый раз, когда ищут в Интернете информацию о поездках. При этом 16% встают раньше, чтобы первыми воспользоваться распродажами, которые начинаются с самого утра, пишет The Sun.
Кроме того, в погоне за лучшими предложениями многие туристы используют настройки уведомлений для отслеживания цен на авиабилеты, чистят «куки» и оформляют подписку на специальные рассылки.
Также среди популярных лайфхаков — сверка стоимости билетов «в один конец» или «туда-обратно» (24%) и использование режима «инкогнито» в браузере, чтобы скрыть предыдущие поиски (23%).
В среднем туристы, желающие сэкономить, начинают планировать отпуск за границей за пять месяцев и одну неделю до поездки. Главным приоритетом путешественников является размещение (49%), затем то, какой будет погода (31%).
В то же время 74% считают, что бронирование места для отдыха по наиболее выгодным ценам можно сравнить с азартными играми, где многое зависит скорее от удачи, чем от умений.
При этом 23% признались, что испытывают стресс из-за постоянных мыслей о том, как бы сэкономить при бронировании поездки.
«Проблема, с которой сталкиваются потребители, состоит в том, чтобы решить, какие лайфхаки действительно стоят потраченных усилий, а какие нет», — констатировал представитель FlightsFinder.
25 популярных лайфхаков, чтобы сэкономить на отдыхе
1. Сравните цены на разные даты.
2. Сверяйте разные рейсы в один день.
3. Оплачивайте билеты банковской картой.
4. Бронируйте отель напрямую, а не через сторонний сайт.
5. Путешествуйте с ручной кладью, чтобы не платить за багаж.
6. Ищите авиабилеты не позднее чем за 6-8 недель до поездки.
7. Не пренебрегайте пакетными предложениями.
8. Сравнивайте несколько сайтов сравнения цен.
9. Сравнивайте цены на веб-сайтах нескольких авиакомпаний напрямую.
10. Заказывайте авиабилеты на «межсезонье» в том месте, куда вы едете.
11. Избегайте совпадения путешествий с датами школьных каникул.
12. Удаляйте файлы cookie из браузера при возобновлении поиска авиабилетов или отелей.
13. Сравнивайте два отдельных рейса «в один конец» с рейсом «туда-обратно».
14. Сравнивайте предложения от нескольких туристических агентств напрямую.
15. Используйте режим «частный» или «инкогнито» в своем браузере, чтобы скрыть из поиска, что вы уже просматривали эти рейсы.
16. Забронируйте рейс в менее занятый аэропорт.
17. Летайте по ночам, чтобы сократить расходы.
18. Настройте оповещения, чтобы получать уведомления о снижении цен.
19. Подпишитесь на программы лояльности для часто летающих пассажиров.
20. Подпишитесь на рассылку новостей о предложениях авиакомпаний.
21. Рассмотрите разные варианты пересадки, чтобы снизить стоимость поездки в целом.
22. Вставайте рано, чтобы воспользоваться более дешевыми билетами, которые продаются в начале дня.
23. Сравните цены в разных валютах.
24. Ищите «скрытые» билеты (если вы покупаете билет с намерением выйти на промежуточной остановке, а не в конечном пункте назначения).
25. Проверьте, возможно, рейс «туда-обратно» дешевле, чем желаемый рейс в одну сторону — тогда вы покупаете билет «туда-обратно» и выбрасываете обратный.
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