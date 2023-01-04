2022 год был худшим для технологического сектора, а начало 2023 года может быть еще более мрачным — Finance.ua

2022 год был худшим для технологического сектора, а начало 2023 года может быть еще более мрачным Сегодня 20:03 — Фондовый рынок

Лишь в 2022 году масштабные увольнения технологических компаний превысили уровень Великой рецессии, которую пережил мир в 2008-2009 годах, которая началась с краха Lehman Brothers.

Об этом пишет economictimes.indiatimes.com

В 2008 году технологические компании уволили около 65 000 сотрудников, и такое же количество работников потеряло средства к существованию в 2009 году, согласно данным глобальной фирмы по аутплейсменту и карьерному переходу Challenger, Gray & Christmas.

Для сравнения, в этом году 965 технологических компаний во всем мире уволили более 150 000 сотрудников, превысив уровень Великой рецессии 2008-2009 годов.

Увольнение технических работников планируется в компаниях Meta, Amazon, Twitter, Microsoft, Salesforce.

Увольнение является частью стратегии технологических компаний по поддержанию жизнеспособности до 2023 года.

Данные из layoffs.fyi, краудсорсинговой базы данных об увольнении технических работников, показали, что 1495 технологических компаний уволили 246 267 сотрудников с начала пандемии Covid-19, но 2022 год был худшим для технологического сектора, а начало 2023 года может быть еще более мрачным.

Крупные технологические компании, такие как Amazon и главный производитель ПК и принтеров HP Inc, присоединились к глобальному сезону увольнений и намеревались уволить более 20 000 и до 6 000 сотрудников в ближайшие дни соответственно.

Сетевой гигант Meta начал сокращать почти 4000 рабочих мест по всему миру.

Google готовится к масштабным увольнениям в начале 2023 года, и, как сообщается, генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи не заверил обеспокоенных сотрудников Google, что этого не произойдет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.