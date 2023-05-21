2000 франков: Швейцария дает украинцам деньги на возвращение домой — Finance.ua

2000 франков: Швейцария дает украинцам деньги на возвращение домой Сегодня 17:00 — Личные финансы

2000 франков: Швейцария дает украинцам деньги на возвращение домой

Украинцы, получившие убежище в Швейцарии и желающие вернуться домой, могут получить средства на дорогу в Украину. Выплачиваемые суммы составляют около 500 швейцарских франков (около 500 евро) на взрослого и 250 франков на ребенка.

Кому предоставляют выплаты

Швейцария обеспечивает украинцам убежище — они могут жить в стране, получать выплаты, учиться и работать. Тем или иным образом украинцев обеспечивают все 26 кантонов страны. Чтобы иметь право получать помощь, украинцы получают в стране специальный статус S.

В последние несколько месяцев в профильных группах украинцев в Швейцарии стали писать, что страна дает украинцам средства на возвращение домой, если они отказываются от статуса S и едут обратно в Украину.

«О таких выплатах украинцев информировали. Это по сути помощь на возвращение: еда, ночевка, если нужна. Также — билеты. Выплата начисляется как для взрослых, так и для детей. Недавно прочитала информацию от украинки в чате: «Нам на прошлой неделе выплатили 1650 франков на двоих взрослых и двоих детей. Плюс, если есть билеты, компенсируют их стоимость», — рассказывает Марина Гоменюк, проживающая в Швейцарии.

Для получения средств для возвращения в Украину из Швейцарии граждане Украины должны официально обратиться для закрытия статуса S к социальному работнику и после этого — в Миграционную службу (SEM), граждане Украины должны официально обратиться для закрытия статуса S к социальному работнику и после этого — в Миграционную службу (SEM), пишут на правительственном сайте.

Для тех, кто решил возвращаться в Украину, с этим не сложно разобраться. Люди обращаются к своему социальному работнику, и те объясняют, что надо делать, говорит собеседница.

Все ли кантоны помогают с возвращением домой

Те, кто хочет вернуться в Украину, могут обратиться за помощью в консультационные пункты возвращения в кантонах (например, для организации выезда). После рассмотрения отдельного дела SEM может оказать финансовую помощь (500 швейцарских франков для взрослых и половина для несовершеннолетних, максимум 2000 швейцарских франков на семью), говорится на сайте.

Обратите внимание. Хотя процедура и распространяется на всю страну, каждый случай рассматривают индивидуально, потому что все ситуации разные.

Средства от кантона Цюриха: куда обращаться

Больше всего украинцев зарегистрированы в кантоне Цюриха. Если вы собираетесь уезжать домой, можно рассчитывать на выплату 500 франков на человека, но не более 2000 франков на семью от кантона.

В информационном отделе кантона Цюриха сообщают детали по телефонам: +41 796 813 087 и +41 432 595 295. Также можно написать письмо на почту rkb@sa.zh.ch или посетить заведение лично. Оно находится по адресу Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Curych.

Как отказаться от статуса S

Единственное, что нужно для этого сделать — заполнить соответствующее заявление. После внесения всех данных заявку следует подписать и отправить по адресу: Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

Данные о том, сколько украинцев отказались от убежища и сколько из них имеет статус S сейчас, публикует Государственный секретариат по миграции Швейцарии. По состоянию на 12 мая в стране 65 619 человек с активным статусом S, говорят в ведомстве. Это на 18 человек больше, чем на прошлой неделе. А статус S прекращен для 11 626 человек. Прирост по сравнению с предыдущей неделей — 32 человека.

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