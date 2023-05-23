20 самых популярных в Украине гибридов: что покупали в апреле — Finance.ua
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20 самых популярных в Украине гибридов: что покупали в апреле

Личные финансы
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20 самых популярных в Украине гибридов: что покупали в апреле
20 самых популярных в Украине гибридов: что покупали в апреле
Несмотря на напряженную циркуляцию слухов о бурных изменениях на топливном рынке, спрос на легковушки с гибридными силовыми установками в апреле несколько утих. Впрочем, по нашему мнению, главной причиной стало, скорее, незначительное сокращение продаж новых авто после существенной вспышки в прошлом месяце. Как бы то ни было, количество проданных дилерами по итогам апреля гибридов составило 866 легковушек — всего на 5 авто меньше, чем в марте, пишет auto. ria.
Напомним, что превысить достижение первого месяца весны смогли только дизельные модели (+70 новых авто), в то время как «электрички» в апреле потеряли больше других (-124 новых электромобиля), поэтому спрос на гибриды можно без преувеличения назвать самым стабильным.
Однако в перечне самых популярных моделей с таким типом силовой установки произошло несколько достойных изменений.

Рейтинг самых успешных гибридов по итогам продаж новых авто

  • 1. Toyota RAV4: 167 новых авто;
  • 2. Nissan Qashqai: 105 новых авто;
  • 3. Toyota Camry: 59 новых авто;
  • 4. Mercedes-Benz GLE: 52 новых авто;
  • 5. Volvo XC90: 45 новых авто;
  • 6. Toyota Yaris Cross: 42 новых авто;
  • 7. Toyota Corolla Cross: 31 новый автомобиль;
  • 8. Toyota C-HR: 26 новых авто;
  • 9. Toyota Highlander: 25 новых авто;
  • 9. Volvo XC60: 25 новых авто;
  • 10. Hyundai Tucson: 21 новое авто;
  • 11. Audi Q8: 19 новых авто;
  • 12. Land Rover Range Rover: 17 новых авто;
  • 13. Land Rover Range Rover Sport: 16 новых авто;
  • 13. Audi Q5: 16 новых авто;
  • 14. Toyota Corolla: 15 новых авто;
  • 15. Audi Q7: 14 новых авто;
  • 16. Lexus ES: 12 новых авто;
  • 17. Mercedes-Benz GLC: 11 новых авто;
  • 17. BMW X7: 11 новых авто;
  • 18. Toyota Yaris: 10 новых авто;
  • 18. Land Rover Defender: 10 новых авто;
  • 19. Mercedes-Benz S-Class: 9 новых авто; 19. Lexus RX: 9 новых авто;
  • 20. BMW X1: 8 новых авто.
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По материалам:
Finance.ua
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