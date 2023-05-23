20 самых популярных в Украине гибридов: что покупали в апреле — Finance.ua

20 самых популярных в Украине гибридов: что покупали в апреле Сегодня 21:01 — Личные финансы

20 самых популярных в Украине гибридов: что покупали в апреле

Несмотря на напряженную циркуляцию слухов о бурных изменениях на топливном рынке, спрос на легковушки с гибридными силовыми установками в апреле несколько утих. Впрочем, по нашему мнению, главной причиной стало, скорее, незначительное сокращение продаж новых авто после существенной вспышки в прошлом месяце. Как бы то ни было, количество проданных дилерами по итогам апреля гибридов составило 866 легковушек — всего на 5 авто меньше, чем в марте, пишет auto. ria

Напомним, что превысить достижение первого месяца весны смогли только дизельные модели (+70 новых авто), в то время как «электрички» в апреле потеряли больше других (-124 новых электромобиля), поэтому спрос на гибриды можно без преувеличения назвать самым стабильным.

Однако в перечне самых популярных моделей с таким типом силовой установки произошло несколько достойных изменений.

Рейтинг самых успешных гибридов по итогам продаж новых авто

1. Toyota RAV4: 167 новых авто;

2. Nissan Qashqai: 105 новых авто;

3. Toyota Camry: 59 новых авто;

4. Mercedes-Benz GLE: 52 новых авто;

5. Volvo XC90: 45 новых авто;

6. Toyota Yaris Cross: 42 новых авто;

7. Toyota Corolla Cross: 31 новый автомобиль;

8. Toyota C-HR: 26 новых авто;

9. Toyota Highlander: 25 новых авто;

9. Volvo XC60: 25 новых авто;

10. Hyundai Tucson: 21 новое авто;

11. Audi Q8: 19 новых авто;

12. Land Rover Range Rover: 17 новых авто;

13. Land Rover Range Rover Sport: 16 новых авто;

13. Audi Q5: 16 новых авто;

14. Toyota Corolla: 15 новых авто;

15. Audi Q7: 14 новых авто;

16. Lexus ES: 12 новых авто;

17. Mercedes-Benz GLC: 11 новых авто;

17. BMW X7: 11 новых авто;

18. Toyota Yaris: 10 новых авто;

18. Land Rover Defender: 10 новых авто;

19. Mercedes-Benz S-Class: 9 новых авто; 19. Lexus RX: 9 новых авто;

20. BMW X1: 8 новых авто.

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