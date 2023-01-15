20 профессиональных навыков, которые станут самыми важными в 2023 году — Finance.ua

20 профессиональных навыков, которые станут самыми важными в 2023 году
Рынок труда быстро меняется. В то время как глобальные макроэкономические проблемы, вызванные международными конфликтами, высокой инфляцией и неопределенными экономическими перспективами, продолжают усиливаться, развитие нужных навыков имеет ключевое значение для укрепления на высококонкурентном рынке труда.
Об этом пишет budni.rabota.ua.
Топ профессиональных компетенций в 2023 году
Цифровые навыки
- Разработка программного обеспечения Scrum.
- Визуализация данных.
- Инструменты успеха клиентов.
- Электронная коммерция.
- Программное обеспечение CRM.
- Дизайн пользовательского опыта.
- Гибкая разработка программного обеспечения.
- Разработка программной среды.
- Разработка системного ПО.
- Поисковая оптимизация.
Человеческие навыки
- Сторителинг.
- Управление переменами.
- Организационное развитие.
- Инфлюэнсинг.
- Управление людьми.
- Культура.
- Сотрудничество.
- Принятие решений.
- Коммуникабельность.
- Планирование.
Тенденции: профессиональные навыки 2023 года
Тренд № 1. Наиболее быстро растущие компетенции — цифровые компетенции
Непрерывное развитие технологий означает, что работодатели регулярно стремятся получать новые цифровые скилы от потенциальных сотрудников, а также переквалифицировать своих членов команды.
Популярные цифровые навыки могут предложить кандидатам лучшие долгосрочные перспективы трудоустройства, что является ключевым фактором их роста.
Тренд № 2. Ключевые цифровые навыки меняются более существенно, чем ключевые человеческие
Спрос на человеческие компетенции остается более стабильным — эмпатия, коммуникабельность и лидерство являются основой личного и профессионального развития, они нуждаются в постоянной практике, чтобы лучше поддерживать отдельных людей и команды.
Если цифровые скилы имеют жизненно важное значение для создания конкурентоспособной рабочей силы, инвестиции в человеческие навыки могут оказаться более долгосрочными, учитывая, что на них влияют технологические изменения.
Тренд № 3. Компетенции, ориентированные на опыт пользователя, находятся на пике роста
В прошлом году дизайн продукта и пользовательский опыт были двумя наиболее быстро растущими цифровыми скилами. И это свидетельствует о нарастающем внимании к подготовке команд для экономики впечатлений. В этом году инструменты успеха клиентов, программное обеспечение CRM, электронная коммерция и дизайн пользовательского опыта вошли в десятку технических навыков.
Тренд № 4. Скилы, объединяющие технические знания и управление проектами, оказались наиболее быстро растущими
Компании увеличивают инвестиции в цифровые навыки, и наличие компетенций, помогающих организациям управлять техническими командами и поддерживать их, становится как никогда важным для соблюдения внутренних терминов и целей, обеспечения разумного распределения ресурсов и управления ими, а также повышения эффективности.
Скилы, сочетающие цифровой и человеческий опыт, продолжают приобретать все большее значение. Наборы навыков Agile и Scrum нуждаются в глубоком понимании как технических концепций, так и межличностных характеристик, таких как общение, сотрудничество и планирование.
Тренд № 5. Навыки визуализации и анализа данных продолжают развиваться и могут дополнять традиционные скилы, такие как управление людьми и сторителинг.
Навыки работы с данными теперь необходимы почти для каждой должности в каждой организации. И актуальность повышения квалификации по работе с ними будет продолжать расти по мере того, как традиционные человеческие компетенции, такие как управление персоналом, будут все больше опираться на данные. А это неизбежно, поскольку операции на основе данных делают рабочие места более эффективными, действенными и справедливыми.
Тренд № 6. Управленческие навыки, помогающие командам внедрять изменения, являются одними из наиболее динамичных
Межличностные компетенции в управлении изменениями, организационном развитии, культуре и управлении людьми быстро растут. Они помогают командам преодолевать неопределенность, а организациям — реализовывать стратегические инициативы, такие как цифровая трансформация. В условиях повышенной макроэкономической нестабильности, увеличения требований к менеджерам среднего звена после пандемии и повышения требований к гибкой рабочей среде важность этих навыков в 2023 году будет расти.
Тренд № 7. Общение с коллегами, клиентами и потенциальными клиентами — ключ к гибридной работе
Эффективный обмен информацией остается жизненно важной компетенцией в 2023 году. Общение, инфлюэнсинг и сторителинг остаются в десятке человеческих навыков, демонстрируя постоянную важность обмена информацией и убеждения. Эти скилы позволяют эффективно общаться с клиентами и коллегами, проводить управленческие обсуждения и направлять непосредственных подчиненных.
Следовательно, в 2023 году человеческие и цифровые компетенции станут более взаимосвязанными. Как межличностные, так и технические навыки будут иметь спрос у работодателей, а многие цифровые скилы используют или совершенствуют традиционные человеческие компетенции.
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