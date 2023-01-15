20 профессиональных навыков, которые станут самыми важными в 2023 году — Finance.ua

20 профессиональных навыков, которые станут самыми важными в 2023 году Сегодня 16:15 — Личные финансы

20 профессиональных навыков, которые станут самыми важными в 2023 году

Рынок труда быстро меняется. В то время как глобальные макроэкономические проблемы, вызванные международными конфликтами, высокой инфляцией и неопределенными экономическими перспективами, продолжают усиливаться, развитие нужных навыков имеет ключевое значение для укрепления на высококонкурентном рынке труда.

Об этом пишет budni.rabota.ua.

Топ профессиональных компетенций в 2023 году

Цифровые навыки

Разработка программного обеспечения Scrum. Визуализация данных. Инструменты успеха клиентов. Электронная коммерция. Программное обеспечение CRM. Дизайн пользовательского опыта. Гибкая разработка программного обеспечения. Разработка программной среды. Разработка системного ПО. Поисковая оптимизация.

Человеческие навыки

Сторителинг. Управление переменами. Организационное развитие. Инфлюэнсинг. Управление людьми. Культура. Сотрудничество. Принятие решений. Коммуникабельность. Планирование.

Тенденции: профессиональные навыки 2023 года

Тренд № 1. Наиболее быстро растущие компетенции — цифровые компетенции

Непрерывное развитие технологий означает, что работодатели регулярно стремятся получать новые цифровые скилы от потенциальных сотрудников, а также переквалифицировать своих членов команды.

Популярные цифровые навыки могут предложить кандидатам лучшие долгосрочные перспективы трудоустройства, что является ключевым фактором их роста.

Тренд № 2. Ключевые цифровые навыки меняются более существенно, чем ключевые человеческие

Спрос на человеческие компетенции остается более стабильным — эмпатия, коммуникабельность и лидерство являются основой личного и профессионального развития, они нуждаются в постоянной практике, чтобы лучше поддерживать отдельных людей и команды.

Если цифровые скилы имеют жизненно важное значение для создания конкурентоспособной рабочей силы, инвестиции в человеческие навыки могут оказаться более долгосрочными, учитывая, что на них влияют технологические изменения.

Тренд № 3. Компетенции, ориентированные на опыт пользователя, находятся на пике роста

В прошлом году дизайн продукта и пользовательский опыт были двумя наиболее быстро растущими цифровыми скилами. И это свидетельствует о нарастающем внимании к подготовке команд для экономики впечатлений. В этом году инструменты успеха клиентов, программное обеспечение CRM, электронная коммерция и дизайн пользовательского опыта вошли в десятку технических навыков.

Тренд № 4. Скилы, объединяющие технические знания и управление проектами, оказались наиболее быстро растущими

Компании увеличивают инвестиции в цифровые навыки, и наличие компетенций, помогающих организациям управлять техническими командами и поддерживать их, становится как никогда важным для соблюдения внутренних терминов и целей, обеспечения разумного распределения ресурсов и управления ими, а также повышения эффективности.

Скилы, сочетающие цифровой и человеческий опыт, продолжают приобретать все большее значение. Наборы навыков Agile и Scrum нуждаются в глубоком понимании как технических концепций, так и межличностных характеристик, таких как общение, сотрудничество и планирование.

Тренд № 5. Навыки визуализации и анализа данных продолжают развиваться и могут дополнять традиционные скилы, такие как управление людьми и сторителинг.

Навыки работы с данными теперь необходимы почти для каждой должности в каждой организации. И актуальность повышения квалификации по работе с ними будет продолжать расти по мере того, как традиционные человеческие компетенции, такие как управление персоналом, будут все больше опираться на данные. А это неизбежно, поскольку операции на основе данных делают рабочие места более эффективными, действенными и справедливыми.

Тренд № 6. Управленческие навыки, помогающие командам внедрять изменения, являются одними из наиболее динамичных

Межличностные компетенции в управлении изменениями, организационном развитии, культуре и управлении людьми быстро растут. Они помогают командам преодолевать неопределенность, а организациям — реализовывать стратегические инициативы, такие как цифровая трансформация. В условиях повышенной макроэкономической нестабильности, увеличения требований к менеджерам среднего звена после пандемии и повышения требований к гибкой рабочей среде важность этих навыков в 2023 году будет расти.

Тренд № 7. Общение с коллегами, клиентами и потенциальными клиентами — ключ к гибридной работе

Эффективный обмен информацией остается жизненно важной компетенцией в 2023 году. Общение, инфлюэнсинг и сторителинг остаются в десятке человеческих навыков, демонстрируя постоянную важность обмена информацией и убеждения. Эти скилы позволяют эффективно общаться с клиентами и коллегами, проводить управленческие обсуждения и направлять непосредственных подчиненных.

Следовательно, в 2023 году человеческие и цифровые компетенции станут более взаимосвязанными. Как межличностные, так и технические навыки будут иметь спрос у работодателей, а многие цифровые скилы используют или совершенствуют традиционные человеческие компетенции.

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