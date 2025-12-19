0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

2 страны не подписали выводы евросаммита об Украине

39
Венгрия и Словакия не подписали выводы декабрьского заседания Европейского совета относительно Украины, утвержденные в ночь на 19 декабря, в которых зафиксировано решение о предоставлении Украине 90 млрд евро кредита на базе общих заимствований государств ЕС в 2026−27 годах.
Об этом сообщили несколько дипломатов ЕС в комментарии «Европейской правде»
«Выводы Европейского совета по Украине не подписали две страны — Венгрия и Словакия» , — сообщил один из собеседников.
Следует отметить, что, как и Венгрия и Словакия, Чехия добилась отсутствия финансовых обязательств по финансовой поддержке Украины в 2026—2027 годах на сумму 90 млрд евро. Но, в отличие от Венгрии и Словакии, она подписала с 25 странами часть решения относительно деталей займа.
Напомним, что в 2025 году Венгрия не подписала ни одного текста выводов Евросовета по Украине в знак протеста относительно политики ЕС, «поддерживающей войну».
Словакия не согласилась с украинской частью заключения саммита лидеров ЕС впервые.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems