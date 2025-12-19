2 страны не подписали выводы евросаммита об Украине
Венгрия и Словакия не подписали выводы декабрьского заседания Европейского совета относительно Украины, утвержденные в ночь на 19 декабря, в которых зафиксировано решение о предоставлении Украине 90 млрд евро кредита на базе общих заимствований государств ЕС в 2026−27 годах.
Об этом сообщили несколько дипломатов ЕС в комментарии «Европейской правде»
«Выводы Европейского совета по Украине не подписали две страны — Венгрия и Словакия» , — сообщил один из собеседников.
Следует отметить, что, как и Венгрия и Словакия, Чехия добилась отсутствия финансовых обязательств по финансовой поддержке Украины в 2026—2027 годах на сумму 90 млрд евро. Но, в отличие от Венгрии и Словакии, она подписала с 25 странами часть решения относительно деталей займа.
Напомним, что в 2025 году Венгрия не подписала ни одного текста выводов Евросовета по Украине в знак протеста относительно политики ЕС, «поддерживающей войну».
Словакия не согласилась с украинской частью заключения саммита лидеров ЕС впервые.
Поделиться новостью
Также по теме
2 страны не подписали выводы евросаммита об Украине
НБУ хочет купить машину по уничтожению монет за 281 тыс. евро
Девальвации не будет, а ВВП будет расти медленно: эксперты дали экономический прогноз на 2026 год
Соединенные Штаты приостанавливают выдачу «грин-карт» — причины
Маленьким госбанкам, нарушающим требования к капиталу, нужно иметь план действий — НБУ
Больше половины всех депозитов в банках — более 600 тысяч грн