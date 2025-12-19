2 страны не подписали выводы евросаммита об Украине Сегодня 13:34

Венгрия и Словакия не подписали выводы декабрьского заседания Европейского совета относительно Украины, утвержденные в ночь на 19 декабря, в которых зафиксировано решение о предоставлении Украине 90 млрд евро кредита на базе общих заимствований государств ЕС в 2026−27 годах.

Об этом сообщили несколько дипломатов ЕС в комментарии « Европейской правде

«Выводы Европейского совета по Украине не подписали две страны — Венгрия и Словакия» , — сообщил один из собеседников.

Следует отметить, что, как и Венгрия и Словакия, Чехия добилась отсутствия финансовых обязательств по финансовой поддержке Украины в 2026—2027 годах на сумму 90 млрд евро. Но, в отличие от Венгрии и Словакии, она подписала с 25 странами часть решения относительно деталей займа.

Напомним, что в 2025 году Венгрия не подписала ни одного текста выводов Евросовета по Украине в знак протеста относительно политики ЕС, «поддерживающей войну».

Словакия не согласилась с украинской частью заключения саммита лидеров ЕС впервые.

