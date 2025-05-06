2,2 млн «для своих за рубежом»: в Киеве разоблачили первого замглавы ГИФКУ на растрате бюджетных средств — Finance.ua

2,2 млн «для своих за рубежом»: в Киеве разоблачили первого замглавы ГИФКУ на растрате бюджетных средств Сегодня 16:43 — Казна и Политика

В Киеве правоохранители уведомили о подозрении первого заместителя председателя правления Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ), который начислил более 2,2 миллиона гривен зарплат работникам, которые фактически находились за границей и не исполняют служебные обязанности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным следствия, на протяжении 2022−2024 годов должностное лицо, будучи в должности исполняющего обязанности председателя правления, начисляло заработную плату трем работникам, якобы работавшим дистанционно.

Впрочем, как установили следователи Шевченковского управления полиции, те вовсе не находились в служебных командировках и физически не могли выполнять работу из-за отсутствия организационных и технических возможностей.

Подозрение объявлено за растрату имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с возможностью запрета занимать руководящие должности до трех лет. Идет досудебное расследование.

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