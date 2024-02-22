15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира (инфографика) — Finance.ua

15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира (инфографика) Сегодня 16:00 — Фондовый рынок

15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира (инфографика)

Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года.

Об этом пишет dev.ua.

Читайте также IT-компании помогают украинской армии

«Этот список является ценным ресурсом для компаний, которые ищут аутсорсинговых партнеров, поскольку он помогает им определить авторитетных и надежных поставщиков услуг», — отметили в ассоциации.

2024 Global Outsourcing 100 , который является 18 рейтингом, попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине.

Напомним, многие компании, как продуктовые, так и аутсорсинговые, продолжают активно расти и развивают свои продукты, но открывают офисы уже в Европе и США. Крупные аутсорсеры с офисами в нескольких странах действительно временно приостанавливают наем в Украине по требованию клиентов в связи с рисками.

Эта ситуация может улучшиться только при снижении рисков для бизнеса, то есть с улучшением работы критической инфраструктуры, с уменьшением обстрелов на территории Украины, ведь это улучшит условия для рекрутинга и труда в целом.

Справка Finance.ua:

Первый рейтинг the Global Outsourcing 100 был составлен в 2006 году. Компании оценивают по следующим критериям: производительность, размер, рост и отзывы клиентов.

В 2022 году в рейтинг the Global Outsourcing 100 вошли 13 украинских IT-компаний.

В рейтинг лучших аутсорсеров мира 2023 попали уже 14 украинских компаний.

Ранее писали, что в Украину заходит крупный IT-аутсорсер Sii Group, хотят нанять 3000 сотрудников.

😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.