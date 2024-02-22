15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира (инфографика) — Finance.ua

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15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира (инфографика)

Фондовый рынок
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15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира (инфографика)
15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира (инфографика)
Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года.
Об этом пишет dev.ua.
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«Этот список является ценным ресурсом для компаний, которые ищут аутсорсинговых партнеров, поскольку он помогает им определить авторитетных и надежных поставщиков услуг», — отметили в ассоциации.
В 2024 Global Outsourcing 100, который является 18 рейтингом, попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине.
15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира (инфографика)
Напомним, многие компании, как продуктовые, так и аутсорсинговые, продолжают активно расти и развивают свои продукты, но открывают офисы уже в Европе и США. Крупные аутсорсеры с офисами в нескольких странах действительно временно приостанавливают наем в Украине по требованию клиентов в связи с рисками.
Эта ситуация может улучшиться только при снижении рисков для бизнеса, то есть с улучшением работы критической инфраструктуры, с уменьшением обстрелов на территории Украины, ведь это улучшит условия для рекрутинга и труда в целом.
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Справка Finance.ua:

  • Первый рейтинг the Global Outsourcing 100 был составлен в 2006 году. Компании оценивают по следующим критериям: производительность, размер, рост и отзывы клиентов.
  • В 2022 году в рейтинг the Global Outsourcing 100 вошли 13 украинских IT-компаний.
  • В рейтинг лучших аутсорсеров мира 2023 попали уже 14 украинских компаний.
  • Ранее писали, что в Украину заходит крупный IT-аутсорсер Sii Group, хотят нанять 3000 сотрудников.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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