IT-компании помогают украинской армии — Finance.ua

Провокации оккупанта на Донбассе и прямые угрозы со стороны российского агрессора повлекли за собой новую волну поддержки бизнесом украинской армии. К активной помощи ВСУ подключился и украинский IT-сектор.
В частности, 22 февраля аутсорсер Intellias передал крупнейшему в Украине фонду помощи армии «Вернись живым» более полумиллиона гривен. Тем временем учредители стартапа Awesomic — еще один миллион гривен.
Как IT-компании помогают украинской армии
В тот же день к активной помощи ВСУ присоединились следующие IT-компании:
Genesis;
N-iX;
BotsCrew;
AIISTARSIT;
Uptech.
Компания Uklon, помогающая фонду «Вернись живым» на регулярной основе еще с 2014 года, увеличила сумму своего ежемесячного взноса до 310 тысяч гривен.
Вклады IT-бизнеса в укрепление ВСУ:
Intellias — 600 тысяч гривен фонду «Вернись живым»;
Awesomic — 1 миллион гривен пожертвований;
Genesis — 5 миллионов гривен помощи;
N-iX — передали украинским военным компьютерную технику на сумму 270 тысяч гривен и выделили 630 тысяч гривен на закупку мобильных комплексов для наблюдения за действиями российского агрессора;
Uptech — 1 миллион гривен;
AIISTARTIST — 100 тысяч гривен. Сбор средств среди работников компании продолжается, а финальную сумму компания планирует удвоить и передать фонду «Вернись живым»;
BostCrew — 1 миллион гривен;
Captain Growth — 100 тысяч гривен на нужды украинской армии;
VP Team — 100 тысяч гривен;
Uklon — увеличение ежемесячного взноса на нужды ВСУ до 310 тысяч гривен.
DOU — 5 миллионов гривен помощи.
Список постоянно пополняется и может быть обновлен.