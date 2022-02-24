IT-компании помогают украинской армии — Finance.ua

IT-компании помогают украинской армии

Сегодня 14:31

Провокации оккупанта на Донбассе и прямые угрозы со стороны российского агрессора повлекли за собой новую волну поддержки бизнесом украинской армии. К активной помощи ВСУ подключился и украинский IT-сектор.

В частности, 22 февраля аутсорсер Intellias передал крупнейшему в Украине фонду помощи армии « Вернись живым » более полумиллиона гривен. Тем временем учредители стартапа Awesomic — еще один миллион гривен.

Как IT-компании помогают украинской армии

В тот же день к активной помощи ВСУ присоединились следующие IT-компании:

Genesis;

N-iX;

BotsCrew;

AIISTARSIT;

Uptech.

Компания Uklon, помогающая фонду «Вернись живым» на регулярной основе еще с 2014 года, увеличила сумму своего ежемесячного взноса до 310 тысяч гривен.

Вклады IT-бизнеса в укрепление ВСУ:

Intellias — 600 тысяч гривен фонду «Вернись живым»;

Awesomic — 1 миллион гривен пожертвований;

Genesis — 5 миллионов гривен помощи;

N-iX — передали украинским военным компьютерную технику на сумму 270 тысяч гривен и выделили 630 тысяч гривен на закупку мобильных комплексов для наблюдения за действиями российского агрессора;

Uptech — 1 миллион гривен;

AIISTARTIST — 100 тысяч гривен. Сбор средств среди работников компании продолжается, а финальную сумму компания планирует удвоить и передать фонду «Вернись живым»;

BostCrew — 1 миллион гривен;

Captain Growth — 100 тысяч гривен на нужды украинской армии;

VP Team — 100 тысяч гривен;

Uklon — увеличение ежемесячного взноса на нужды ВСУ до 310 тысяч гривен.

DOU — 5 миллионов гривен помощи.

Список постоянно пополняется и может быть обновлен.

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