IT-компании помогают украинской армии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

IT-компании помогают украинской армии

Сегодня 14:31
91
Провокации оккупанта на Донбассе и прямые угрозы со стороны российского агрессора повлекли за собой новую волну поддержки бизнесом украинской армии. К активной помощи ВСУ подключился и украинский IT-сектор.
В частности, 22 февраля аутсорсер Intellias передал крупнейшему в Украине фонду помощи армии «Вернись живым» более полумиллиона гривен. Тем временем учредители стартапа Awesomic — еще один миллион гривен.

Как IT-компании помогают украинской армии

В тот же день к активной помощи ВСУ присоединились следующие IT-компании:
  • Genesis;
  • N-iX;
  • BotsCrew;
  • AIISTARSIT;
  • Uptech.
Компания Uklon, помогающая фонду «Вернись живым» на регулярной основе еще с 2014 года, увеличила сумму своего ежемесячного взноса до 310 тысяч гривен.

Вклады IT-бизнеса в укрепление ВСУ:

  • Intellias — 600 тысяч гривен фонду «Вернись живым»;
  • Awesomic — 1 миллион гривен пожертвований;
  • Genesis — 5 миллионов гривен помощи;
  • N-iX — передали украинским военным компьютерную технику на сумму 270 тысяч гривен и выделили 630 тысяч гривен на закупку мобильных комплексов для наблюдения за действиями российского агрессора;
  • Uptech — 1 миллион гривен;
  • AIISTARTIST — 100 тысяч гривен. Сбор средств среди работников компании продолжается, а финальную сумму компания планирует удвоить и передать фонду «Вернись живым»;
  • BostCrew — 1 миллион гривен;
  • Captain Growth — 100 тысяч гривен на нужды украинской армии;
  • VP Team — 100 тысяч гривен;
  • Uklon — увеличение ежемесячного взноса на нужды ВСУ до 310 тысяч гривен.
  • DOU — 5 миллионов гривен помощи.
Список постоянно пополняется и может быть обновлен.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.