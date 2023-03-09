13 500 долларов за побег из Украины: правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы — Finance.ua
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13 500 долларов за побег из Украины: правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы

Криминал
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13 500 долларов за побег из Украины: правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы
13 500 долларов за побег из Украины: правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы, Фото: gp.gov.ua
Житель Черновцов наладил незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Мужчина уведомлен о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, житель Черновцов наладил незаконную схему получения прибыли от переправки мужчин призывного возраста через госграницу. К противоправной деятельности он привлек третьих лиц, их устанавливает следствие. За 13 500 долларов США мужчина организовал незаконную переправку двух военнообязанных в Республику Молдову.
Организатор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения оговоренных средств.
Досудебное расследование ведут следователи ГУ НП в Черновицкой области при оперативном сопровождении сотрудников Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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