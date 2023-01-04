12 новых авто, которые чаще всего искали украинцы (инфографика) — Finance.ua

12 новых авто, которые чаще всего искали украинцы (инфографика) Сегодня 10:01 — Технологии&Авто

События марта были покрыты туманом войны, а большинство дилерских салонов опустели из-за эвакуации, однако рынок выжил: после продажи 560 новых авто в течение первого месяца весны дилеры каждый раз удваивали продажи, подняв их перед началом лета до 2,5 тысячи легковушек.

Летом же спрос вышел на средний уровень в три тысячи новых авто в месяц, который удерживается до сих пор.

Аналитики AUTO.RIA наблюдали за предпочтениями наших посетителей, поэтому в конце года мы смогли составить подробный рейтинг новых авто, которые привлекали больше всего внимания.

Приведенный перечень свидетельствует о том, что даже несмотря на войну украинские автомобилисты не утратили способности мечтать: кроме ряда довольно доступных авто в него попали несколько легковушек, которые, хоть и имеют очень высокую цену, традиционно привлекают ярых энтузиастов.

Автомобили, о которых чаще всего спрашивали дилеров по количеству уникальных звонков в автосалоны в течение 2022 года:

1. Toyota RAV4: 1300 звонков; 2. Renault Duster: 1217 звонков; 3. Kia Sportage: 1061 звонок; 4. Skoda Kodiaq: 835 звонков; 5. Toyota Land Cruiser Prado: 743 звонка; 6. Hyundai Tucson: 725 звонков; 7. Volkswagen Touareg: 691 звонок; 8. Kia Ceed: 637 звонков; 9. Mitsubishi Outlander: 630 звонков; 10. Toyota Camry: 560 звонков; 11. Volkswagen Tiguan: 549 звонков; 12. Suzuki Vitara: 534 звонка.

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