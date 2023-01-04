12 новых авто, которые чаще всего искали украинцы (инфографика) — Finance.ua
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12 новых авто, которые чаще всего искали украинцы (инфографика)

Технологии&Авто
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События марта были покрыты туманом войны, а большинство дилерских салонов опустели из-за эвакуации, однако рынок выжил: после продажи 560 новых авто в течение первого месяца весны дилеры каждый раз удваивали продажи, подняв их перед началом лета до 2,5 тысячи легковушек.
Летом же спрос вышел на средний уровень в три тысячи новых авто в месяц, который удерживается до сих пор.
Аналитики AUTO.RIA наблюдали за предпочтениями наших посетителей, поэтому в конце года мы смогли составить подробный рейтинг новых авто, которые привлекали больше всего внимания.
12 новых авто, которые чаще всего искали украинцы (инфографика)
Приведенный перечень свидетельствует о том, что даже несмотря на войну украинские автомобилисты не утратили способности мечтать: кроме ряда довольно доступных авто в него попали несколько легковушек, которые, хоть и имеют очень высокую цену, традиционно привлекают ярых энтузиастов.
Автомобили, о которых чаще всего спрашивали дилеров по количеству уникальных звонков в автосалоны в течение 2022 года:
1. Toyota RAV4: 1300 звонков; 2. Renault Duster: 1217 звонков; 3. Kia Sportage: 1061 звонок; 4. Skoda Kodiaq: 835 звонков; 5. Toyota Land Cruiser Prado: 743 звонка; 6. Hyundai Tucson: 725 звонков; 7. Volkswagen Touareg: 691 звонок; 8. Kia Ceed: 637 звонков; 9. Mitsubishi Outlander: 630 звонков; 10. Toyota Camry: 560 звонков; 11. Volkswagen Tiguan: 549 звонков; 12. Suzuki Vitara: 534 звонка.
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По материалам:
Finance.ua
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