100% за 9 минут: показаны возможности смартфона с самой быстрой зарядкой в мире — Finance.ua

100% за 9 минут: показаны возможности смартфона с самой быстрой зарядкой в мире 25.02.2023, 00:39 — Фондовый рынок

Китайцы протестировали скорость зарядки флагманского смартфона realme GT Neo 5 с рекордным адаптером мощностью 240 Вт в комплекте.

Цифры впечатляют:

с 1 до 30% — 2 минуты;

до 54% — 4 минуты;

до 84% — 7 минут;

до 100% — 9 минут и 30 секунд.

Заметим, что такая скорость ранее была недоступна мобильным устройствам: «Пожалуйста, отправьте это видео Те Муну и Тиму Куку (прим. ред. — руководители Samsung и Apple)», — говорится в подписи к видео.

Производитель обещает, что процесс зарядки защищен 60 технологиями, а ресурса аккумулятора на 4600 мАч хватит на 1600 полных циклов зарядки и разрядки.

На выбор покупателям доступны две версии GT Neo 5: 4600 мАч с той же рекордной зарядкой 240 Вт и 5000 мАч с зарядкой 150 Вт. Во втором случае смартфон заряжается до 100% за 16 минут.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.