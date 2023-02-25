100% за 9 минут: показаны возможности смартфона с самой быстрой зарядкой в мире — Finance.ua
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100% за 9 минут: показаны возможности смартфона с самой быстрой зарядкой в мире

Фондовый рынок
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Китайцы протестировали скорость зарядки флагманского смартфона realme GT Neo 5 с рекордным адаптером мощностью 240 Вт в комплекте.
Цифры впечатляют:
  • с 1 до 30% — 2 минуты;
  • до 54% — 4 минуты;
  • до 84% — 7 минут;
  • до 100% — 9 минут и 30 секунд.
Заметим, что такая скорость ранее была недоступна мобильным устройствам: «Пожалуйста, отправьте это видео Те Муну и Тиму Куку (прим. ред. — руководители Samsung и Apple)», — говорится в подписи к видео.
Производитель обещает, что процесс зарядки защищен 60 технологиями, а ресурса аккумулятора на 4600 мАч хватит на 1600 полных циклов зарядки и разрядки.
На выбор покупателям доступны две версии GT Neo 5: 4600 мАч с той же рекордной зарядкой 240 Вт и 5000 мАч с зарядкой 150 Вт. Во втором случае смартфон заряжается до 100% за 16 минут.
По материалам:
УНІАН
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