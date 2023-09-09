10 лучших автомобилей для такси (инфографика) — Finance.ua

10 лучших автомобилей для такси (инфографика) Сегодня 05:10 — Технологии&Авто

Для работы в такси понадобится надежная, экономичная и комфортная машина, которая позволит зарабатывать и обеспечит хороший уровень комфорта для клиентов. Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 автомобилей для работы в службе такси, которые станут надежным и выгодным транспортным средством для пассажирских перевозок.

Лучшие машины для такси: основные требования

Требования к автотранспорту для перевозки пассажиров:

Стоимость. Чем она ниже, тем быстрее ваш бизнес будет приносить прибыль. Но очень дешевый автомобиль может значительно снизить количество клиентов и быть дорогим в эксплуатации.

Пробег автомобиля. Покупка подержанного автомобиля для службы такси — приемлемый вариант.

Однако пробег должен быть умеренным, чтобы ваш верный помощник не проводил много времени в автомастерской. Кроме того, многие агрегаторы выдвигают ограничения по возрасту автомобиля.

Расходы на эксплуатацию. Слишком сложные и дорогие в обслуживании автомобили будут долго окупаться и приносить меньше прибыли.

Расход топлива. Еще один важный критерий, непосредственно влияющий на уровень ваших доходов.

Комфорт. В машине должно быть комфортно как водителю, так и пассажирам, что делает поездку комфортной и безопасной.

Объем багажного отделения. Он не всегда важен, но в некоторых случаях будет определяющим при заказе такси.

Возможность продажи. Через 1 — 2 года машину придется сменить на новую. Безусловно, чем выше будет ее цена, тем лучше.

Где купить машину для такси

Для покупки подержанного авто каждый выбирает наиболее приемлемый для себя вариант. Сегодня для этого доступны следующие рынки:

США. Вторичный рынок автомобилей Северной Америки — один из самых привлекательных по ассортименту и ценовым предложениям. На онлайн-аукционах можно купить недорогие транспортные средства в идеальном техническом состоянии, включая машины, для которых наступил страховой случай, с незначительными внешними повреждениями. Европа. Возможность купить авто, которое эксплуатировалось в идеальных условиях. Еще одно преимущество — как правило, европейские продавцы честно указывают на все имеющиеся недостатки. Корея. Южнокорейский автопром работает преимущественно на внутреннем рынке, поэтому на аукционах можно купить уникальные экземпляры с недоступной в Украине комплектацией. Особый интерес представляют автомобили с установленным в заводских условиях газобаллонным оборудованием. Китай. Если в ваших планах покупка электромобиля, то оптимальным вариантом будет Китай. За последнее десятилетие в Китае появилось множество производителей электрокаров, которые по своим техническим характеристикам ничем не уступают известным мировым брендам, при этом их стоимость значительно ниже.

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Avtosota По материалам:

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