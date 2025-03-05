1 млн грн на строительстве бюветов: Киеве будут судить руководительницу КП и двух подрядчиков — Finance.ua
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1 млн грн на строительстве бюветов: Киеве будут судить руководительницу КП и двух подрядчиков

Криминал
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1 млн грн на строительстве бюветов: Киеве будут судить руководительницу КП и двух подрядчиков
1 млн грн на строительстве бюветов: Киеве будут судить руководительницу КП и двух подрядчиков
Подольской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении генерального директора специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» и директоров двух частных обществ, обвиняемых в завладении бюджетными деньгами в составе организованной группы при строительстве бюветов в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Речь идет о строительстве бюветного комплекса на бульваре Перова в Днепровском районе и бурении артезианской скважины малой производительности по улице Приречной в Оболонском районе города Киева.
Как установлено во время проведения экспертиз, объемы проведенных строительных работ и фактическая стоимость не соответствуют объемам, указанным в проектно-сметной документации и актах приемки выполненных работ.
В частности, не соответствуют действительности данные по глубине скважин, а также стоимости использованных строительных материалов.
Это привело к материальному ущербу бюджету столицы на почти 1 млн гривен.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Досудебное расследование проводили следователи Подольского УП ГУНП в г. Киеве по материалам УСР в г. Киеве ДСР НП Украины.
По материалам:
Finance.ua
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