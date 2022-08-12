1-е полугодие «Энергоатом» закончил с убытком 4,8 млрд гривен — Finance.ua

1-е полугодие «Энергоатом» закончил с убытком 4,8 млрд гривен Сегодня 05:22 — Фондовый рынок

1-е полугодие «Энергоатом» закончил с убытком 4,8 млрд гривен

В январе-июне 2022 года национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» получила 4,759 млрд гривен убытка против 1,123 млрд гривен прибыли в январе-июне 2021 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за первое полугодие 2022 года.

Также в 1-м полугодии «Энергоатом» увеличил чистый доход в 2,8 раза, или на 4,361 млрд гривен, до 67,618 млрд. гривен.

Напомним, 2021 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью 5,914 млрд гривен против убытка в размере 4,845 млрд гривен в 2020 году.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом компания увеличила чистый доход на 82,1%, или на 37,47 млрд гривен, до 83,118 млрд гривен.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом «Энергоатом» увеличил производство электроэнергии на 13,1% до 86,4 млрд кВт-ч.

«Энергоатом» является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируются 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 — ВВЭР-440 общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Українські Новини По материалам:

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