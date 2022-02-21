Глава МВФ назвала причины замедления мировой экономики — Finance.ua

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Глава МВФ назвала причины замедления мировой экономики

Сегодня 11:48
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Замедление мировой экономики в 2022 году вызвано штаммом «Омикрон», сбоями в цепочке поставок и геополитической напряженностью. За последние недели ситуация только усугубилась.
Такое заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальной встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20.
«Хотя восстановление мировой экономики продолжается, его темпы замедляются. Три недели назад мы снизили наш глобальный прогноз до все еще хороших 4,4% из-за переоценки перспектив роста в США и Китае», — сказала она.
Однако с тех пор поступающие экономические показатели указывают на более слабый импульс роста в 2022 году из-за появления штамма «Омикрон» и сбоев в цепочке поставок, которые оказались более постоянными, чем ожидалось ранее.
«В то же время показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки более волатильные, резко возросла геополитическая напряженность», — добавила Георгиева.
По нашим прогнозам, до конца 2024 года экономические потери от пандемии составят почти 13,8 трлн долларов, отметила глава МВФ.
Напомним, в январе МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,9 до 4,4%. По оценке МВФ, в 2021 году мировая экономика выросла на 5,9%.
По материалам: РБК-Україна
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