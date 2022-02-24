Uber перестал работать в Украине, Bolt и Uklon продолжают работать — Finance.ua
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Uber перестал работать в Украине, Bolt и Uklon продолжают работать

Сегодня 15:55Личные финансы
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Uber перестал работать в Украине, Bolt и Uklon продолжают работатьUber перестал работать в Украине, Bolt и Uklon продолжают работать
Сервис компании Uber перестал работать в Украине, сообщила компания в своем приложении.
«Поездки из Uber в этом регионе недоступны», — говорится в сообщении для пассажиров в Киеве.
Во Львове приложение показывает, что нет доступных поездок.
В Харькове и Одессе также высвечивается сообщение, что поездки в регионе недоступны.
«В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу программы. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация», — заявили «Интерфакс-Украина» в пресс-службе компании.
Сервисы по вызову такси Bolt и Uklon продолжают работать.
В Украине Uber работает с 2016 года и присутствует в девяти городах.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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