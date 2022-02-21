Еще две авиакомпании отменили рейсы из Киева — Finance.ua

Еще две авиакомпании отменили рейсы из Киева

Сегодня 16:16

К ряду авиакомпаний, которые на фоне российской угрозы отменили свои рейсы в и из Украины, добавились Air France и Vueling.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в ходе пресс-брифинга.

По его словам, в настоящее время обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.

МАУ уже открыла продажу билетов и увеличила емкость самолетов на дополнительных рейсах из Киева в Мюнхен и Женеву — это рейсы, которые временно отменила авиакомпания Lufthansa Group.

Немецкий авиаперевозчик сейчас в процессе передачи возможности перевозки пассажиров по ее рейсам в и из Украины компаниям-членам Star Alliance (LOT, SAS, Turkish Airlines и другие) и другим партнерам.

«Также решение об отмене собственных рейсов из Киева в Париж приняли компании Air France и Vueling», — сообщил Кубраков.

При этом, отметил он, МАУ будет продолжать выполнять рейсы по маршруту Киев — Париж на воздушном судне большего размера.

«Ситуация меняется каждый час, наша команда находится на постоянном контакте с украинскими и иностранными авиаперевозчиками», — добавил он.

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