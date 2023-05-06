Змінюй оператора без втрати номера. Скільки українців скористалися цією послугою за 4 роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Змінюй оператора без втрати номера. Скільки українців скористалися цією послугою за 4 роки

Особисті фінанси
13
Змінюй оператора без втрати номера. Скільки українців скористалися цією послугою за 4 роки
Змінюй оператора без втрати номера. Скільки українців скористалися цією послугою за 4 роки
Першого травня 2019 року в Україні було запущено послугу збереження абонентського номера під час зміни оператора. Наразі послуга MNP діє у більше ніж 80 країнах світу.
Як повідомляє НКЕК, за весь період роботи послуги — з 1 травня 2019 до 1 травня 2023 року було перенесено 297 543 номери абонентів.
Водночас після впровадження послуги попит споживачів на її отримання зростав кожного року, зокрема:
  • за 2019 рік — перенесено 38 692 номери;
  • за 2020 рік — перенесено 65 957 номерів;
  • за 2021 рік — перенесено 76 408 номерів.
«У 2022 році у зв’язку з воєнними діями попит на послугу дещо знизився і склав 71 316 перенесених номерів абонентів, але вже у 2023 році демонструє значну тенденцію до зростання і станом на 01.05.2023 (лише за перші чотири місяці) вже перенесено 45 170 номерів абонентів», — йдеться у повідомленні.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.