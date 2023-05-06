Змінюй оператора без втрати номера. Скільки українців скористалися цією послугою за 4 роки — Finance.ua

Змінюй оператора без втрати номера. Скільки українців скористалися цією послугою за 4 роки
Першого травня 2019 року в Україні було запущено послугу збереження абонентського номера під час зміни оператора. Наразі послуга MNP діє у більше ніж 80 країнах світу.
Як повідомляє НКЕК, за весь період роботи послуги — з 1 травня 2019 до 1 травня 2023 року було перенесено 297 543 номери абонентів.
Водночас після впровадження послуги попит споживачів на її отримання зростав кожного року, зокрема:
- за 2019 рік — перенесено 38 692 номери;
- за 2020 рік — перенесено 65 957 номерів;
- за 2021 рік — перенесено 76 408 номерів.
«У 2022 році у зв’язку з воєнними діями попит на послугу дещо знизився і склав 71 316 перенесених номерів абонентів, але вже у 2023 році демонструє значну тенденцію до зростання і станом на 01.05.2023 (лише за перші чотири місяці) вже перенесено 45 170 номерів абонентів», — йдеться у повідомленні.
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