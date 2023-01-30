Зменшення агровиробництва в Україні не вплинуло на експорт — Finance.ua
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Зменшення агровиробництва в Україні не вплинуло на експорт

Аграрний ринок
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Експорт продовольства з України у січні може сягнути 5 млн т. Тим самим країна продовжує виконувати свої зобов’язання одного з гарантів міжнародної продовольчої безпеки, пише ukragroconsult.
Про це у телеефірі заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, говориться у повідомленні Мінагрополітики.
«Незважаючи на всі складнощі, які створює нам росія, обмежуючи можливість інспекцій суден у Босфорі, все-таки нашим аграріям-підприємцям вдається продовжувати експорт зерна. За результатами січня ми можемо мати близько 5 млн т загального експорту, що є дуже непоганим показником в умовах війни», — зауважив Тарас Висоцький.
Водночас він підкреслив, що через складність логістики показники експорту у порівнянні з минулим маркетинговим роком зменшилися близько на 30%. Передовсім це пов’язано з недозавантаженістю потужностей чорноморських українських портів, а також через зупинку роботи інших портів.
«Важливо, що зменшення виробництва не створило дефіциту, і ми залишаємося експортно орієнтованою країною щодо сільгоспкультур, зокрема пшениці. Абсолютна більшість вирощеного продовжує експортуватися. Тому наші пропозиції до продажу і до експорту залишаються суттєвими», — розповів він.
Одну з найбільших проблем в контексті експорту українського збіжжя Тарас Висоцький вбачає в ціновій політиці, яка сформувалася через війну. Подорожчало страхування, внутрішнє перевезення через вищу ціну пального, до додаткових витрат додається час простою в Босфорі, що може становити $30-40 на тонні.
За матеріалами:
Finance.ua
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