Зловживання з розподілом земель: ДБР повідомило підозру керівнику Держгеокадастру однієї із західних областей — Finance.ua

Зловживання з розподілом земель: ДБР повідомило підозру керівнику Держгеокадастру однієї із західних областей Сьогодні 11:23 — Фондовий ринок

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області, яка наразі обіймає аналогічну посаду в іншій західній області.

Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн гривень.

Слідчі встановили, що в 2020—2021 роках, перебуваючи на посаді в Чернівцях, чиновник підписав низку наказів про незаконну передачу у приватну власність земельних ділянок загальною площею понад 1,4 га.

Ділянки розташовані у Чернівцях та в селі Здобрув Заставнівського району. Формально землю, в тому числі в обласному центрі, виділяли під особисте селянське господарство.

Проте, вона належала територіальним громадам, а отже — не могла бути роздана без погодження з ними.

Всі документи оформлювалися в максимально стислому терміні. Посадовець особисто контролював цей процес і давав вказівки прийти до розгляду заяви, пов’язаної із конкретними замовниками.

ДБР також перевіряє можливу корупційну складову.

Посадовцю загрожує до 6 років позбавлення волі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.