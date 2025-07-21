Зловживання з розподілом земель: ДБР повідомило підозру керівнику Держгеокадастру однієї із західних областей — Finance.ua
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Зловживання з розподілом земель: ДБР повідомило підозру керівнику Держгеокадастру однієї із західних областей

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Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області, яка наразі обіймає аналогічну посаду в іншій західній області.
Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн гривень.
Слідчі встановили, що в 2020—2021 роках, перебуваючи на посаді в Чернівцях, чиновник підписав низку наказів про незаконну передачу у приватну власність земельних ділянок загальною площею понад 1,4 га.
Ділянки розташовані у Чернівцях та в селі Здобрув Заставнівського району. Формально землю, в тому числі в обласному центрі, виділяли під особисте селянське господарство.
Проте, вона належала територіальним громадам, а отже — не могла бути роздана без погодження з ними.
Всі документи оформлювалися в максимально стислому терміні. Посадовець особисто контролював цей процес і давав вказівки прийти до розгляду заяви, пов’язаної із конкретними замовниками.
ДБР також перевіряє можливу корупційну складову.
Посадовцю загрожує до 6 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
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