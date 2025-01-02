Зірки святкового ралі: приховані альткоїни з потенціалом росту 6000%, що залучають перших інвесторів — Finance.ua

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Зірки святкового ралі: приховані альткоїни з потенціалом росту 6000%, що залучають перших інвесторів

З наближенням свят інвестори звертають увагу на менш відомі криптовалюти з величезним потенціалом росту. Ці приховані діаманти привертають увагу перших прихильників, які прагнуть отримати значні доходи. У цій статті розглядаються нові альткоїни, які можуть запропонувати виняткові прибутки, викликаючи інтерес серед тих, хто шукає наступну велику можливість на крипторинку.

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MANTRA (OM) MANTRA прокладає шлях до більш безпечного та відповідного регламентам світу блокчейн. Розроблений для установ та розробників, він пропонує платформу, яка відповідає реальним законодавчим вимогам. Це означає, що бізнес може використовувати блокчейн-технології без шкоди для дотримання законів. Забезпечуючи блокчейн без дозволів для дозволених додатків, MANTRA поєднує відкритість з необхідними контролями.

Що відрізняє MANTRA, так це його технології та потенціал. Побудований з використанням Cosmos SDK, він сумісний з іншими блокчейнами та підтримує смарт-контракти через CosmWasm. Його система Proof-of-Stake забезпечує безпеку, а пропускна здатність становить до 10 000 транзакцій на секунду. Завдяки вбудованим інструментам для управління регульованими активами реального світу він спрощує інтеграцію традиційних установ у Web3. На ринку, де дотримання норм стає все важливішим, OM виділяється серед інших монет. Його увага до безпеки та зручності користувача робить його привабливим варіантом у поточному циклі, особливо для тих, хто шукає стабільність і відповідність вимогам у криптовалютному просторі.

Jupiter (JUP) Jupiter став зіркою децентралізованих фінансів (DeFi) на блокчейні Solana. Як найбільш популярний агрегатор децентралізованих бірж (DEX), він збирає ресурси для того, щоб обмін токенами був швидким і ефективним. Користувачі можуть обмінювати токени, торгувати ф’ючерсами та керувати стейблкоїнами в одному місці. Почавши з простого пулінгу ліквідності для обміну токенів, Jupiter розширив свої функції і тепер пропонує такі можливості, як торгівля безстроковими ф’ючерсами, подібно до платформ, таких як GMX. Тепер він запускає свій власний децентралізований стейблкоїн, щоб знизити ризики, пов’язані з кастодією та регулюванням.

У спільноті активно обговорюється майбутній airdrop JUP, який відбудеться 31 січня 2024 року. Jupiter планує розподілити один мільярд токенів JUP серед майже 955 000 гаманців, винагороджуючи перших користувачів і активних учасників. З токеном JUP користувачі зможуть впливати на розвиток платформи. На поточному ринку, де інновації мають вирішальне значення, розширені можливості Jupiter вигідно позиціонують його для зростання в екосистемі Solana. Його комплексний підхід до DeFi може виділити його серед інших монет. Для тих, хто стежить за трендами ринку, JUP може стати цікавим токеном, що поєднує ефективність торгівлі з новими функціями.

Blur (BLUR) Blur — це нова платформа для торгівлі унікальними цифровими предметами, відомими як NFT. Запущена в жовтні 2022 року, вона швидко стала популярною серед професійних трейдерів. Blur пропонує такі інструменти, як оновлення цін в реальному часі та прості способи керувати колекціями. Її зручний інтерфейс і справедливі комісії роблять торгівлю легшою. Платформа підтримує художників, виплачуючи їм роялті. Нещодавно Blur роздала 360 мільйонів своїх токенів користувачам на суму близько 355 мільйонів доларів.

Blur працює над рішеннями для обробки більшої кількості користувачів і забезпечення безпеки платформи. З ринковою вартістю понад 1,26 мільярда доларів вона демонструє сильний потенціал. Її увага до користувацького досвіду і підтримка художників виділяють її серед інших платформ. Роздача токенів та зусилля щодо зростання сигналізують про яскраве майбутнє. У порівнянні з іншими платформами, BLUR виглядає привабливо на сьогоднішньому ринку. Оскільки світ NFT змінюється, інноваційний підхід Blur може дозволити їй залишатися на передових позиціях.

Pepe (PEPE) PEPE — це новий мемкойн, який справив фурор у криптовсесвіті. Запущений на Ethereum, він віддає данину шану Pepe the Frog, інтернет-мему, створеному Мэттом Фурі, який став популярним на початку 2000-х років. Як і Dogecoin та Shiba Inu, PEPE прагне використати популярність мемів і здобути місце серед провідних мемкойнів у криптовалютному просторі. Що відрізняє PEPE, так це його політика без податків і відкритість в тому, що у нього немає реальної утиліти — все просто і чисто, як мемкойн.

З кінця квітня по травень 2023 року вартість PEPE стрімко зросла, піднявши його ринкову капіталізацію до приголомлюючих 1,6 мільярда доларів. Ранні інвестори отримали величезні прибутки, а навколо монети сформувалась сильна спільнота. Цей ріст спричинив те, що деякі називають «сезоном мемкойнів», коли інші мемкойни з’являлися і переживали різкі підйоми і спади. Чи досягне PEPE нових висот — покаже час, але багато прихильників сподіваються, дивлячись на наступний халвінг і потенційний бичачий ринок. З його простим підходом і силою інтернет-культури, PEPE може стати привабливим варіантом на поточному ринку для тих, хто любить меми і високі ризики з великими нагородами.

Хоча OM, JUP, BLUR і PEPE обіцяють гарні перспективи, XYZVerse (XYZ) пропонує ще більший потенціал з унікальним поєднанням спорту та мемів, націленим на зростання 20 000% у спільноті, орієнтованій на екосистему.

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