Зеленський підписав закон про факторинг: що це дасть — Finance.ua

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Зеленський підписав закон про факторинг: що це дасть

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про факторинг: що це дасть
Зеленський підписав закон про факторинг: що це дасть
Президент України Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт № 12306 про факторинг. Це рішення забезпечить компаніям швидкий доступ до необхідного фінансування та сприятиме їхньому розвитку.
Про це інформує сайт Верховної ради України.
«Факторинг є важливим сегментом фінансового сектору, який дає змогу розширити доступ до фінансових ресурсів компаніям, а відтак може прискорити економічне зростання країни, особливо враховуючи виклики економіці України, які виникли у зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України», — зазначено у пояснювальній записці до документу.

Про що йдеться

Автори закону підкреслюють, що факторинг сприяє ефективнішій діяльності суб’єктів господарювання та їх розвитку, адже дає змогу компанії пропонувати клієнтам вигідні умови оплати (товарний кредит), підвищити обсяги продажів, ліквідність балансу, прискорити оборотність активів, поповнити оборотний капітал та уникнути касових розривів.
Новий закон, зокрема, запроваджує державну реєстрацію права вимоги, що значно зменшить ризики шахрайства у сфері факторингу. Також закон чітко визначає, що таке договір факторингу, його предмет і зміст, а також встановлює порядок пріоритетності відступлення грошової вимоги.
Ключові нововведення спрямовані на імплементацію положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, що приведе український ринок у відповідність до кращих світових практик.
За матеріалами:
Finance.ua
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