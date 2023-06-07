Зеленський обговорив з Ердоганом розслідування підриву Каховської ГЕС — Finance.ua
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Зеленський обговорив з Ердоганом розслідування підриву Каховської ГЕС

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Зокрема, лідери обговорили розслідування підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Hürriyet.
Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів обох сторін, а також ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.
Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити все можливе в цьому відношенні, а також висловив сподівання, що в цьому питанні можна дотримуватися методу переговорів, як у «зерновій ініціативі».
Зазначимо, що у рамках «зернової угоди» Україна не веде прямих переговорів з Росією. Наша країна обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті, своєю чергою, ведуть окремі переговори з РФ.
Окрім того, Ердоган заявив, що його країна буде рішуче продовжуватимуть свої зусилля для встановлення справедливого миру.

Українська сторона

Зеленський також розповів про телефонну розмову з президентом Туреччини.
«Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха», — написав він.
Президент зазначив, що голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення російських військ з території України, а також у питанні повернення незаконно ув’язнених українців, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
РБК-Україна
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