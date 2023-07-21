Зеленський доручив військовим підготуватися до продовження роботи «зернового коридору» — Finance.ua
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Зеленський доручив військовим підготуватися до продовження роботи «зернового коридору»

Аграрний ринок
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Зеленський доручив військовим підготуватися до продовження роботи «зернового коридору»
Зеленський доручив військовим підготуватися до продовження роботи «зернового коридору»
Президент України Володимир Зеленський доручив профільним міністерствам та військовим підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору».
Про це Зеленський повідомив за результатами чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Зокрема, учасники зустрічі обговорили захист українських портів та інфраструктури зернової ініціативи та заслухали доповіді профільних посадовців з цього приводу.
«Розуміємо ризики, загрози, перспективи… Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову — підготувати комплекс дій для продовження роботи „зернового коридору“. МЗС — напрацювати аналогічні дипломатичні кроки», — зазначив президент.
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Крім того, на Ставці обговорили й ситуацію на фронті та заслухали доповіді розвідок, головнокомандувача та командувачів окремих сил та угруповань.
Щодо питань військового постачання, логістики та виробництва доповіли міністри оборони та стратегічної промисловості.
Також учасники засідання торкнулися теми безпеки на північному кордоні. «Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ», — додав Зеленський.
Однією із тем на Ставці була й комплексна перевірка роботи ТЦК — військкоматів. За словами глави держави, на засіданні заслухали проміжний звіт, а до кінця місяця очікують повні результати інспекції.
За матеріалами:
УНІАН
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