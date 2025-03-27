Збиток компанії «Укртелеком» збільшився у 4 рази до 265 млн гривень у 2024 — Finance.ua
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Збиток компанії «Укртелеком» збільшився у 4 рази до 265 млн гривень у 2024

Фондовий ринок
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У 2024 році збиток телекомунікаційної компанії «Укртелеком» збільшився у 4 рази до 265,1 млн гривень проти збитку за попередній період в 64,4 млн гривень.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому на аналітичній платформі YouControl.
У повідомленні сказано, що чистий дохід від реалізації у 2024 році збільшився на 4,3% порівняно з 2023 роком до 4,343 млрд гривень.
Зазначається, що в «Укртелекомі» виросли витрати на оплату праці на 5,9% до 1,530 млрд гривень.
За даними YouControl компанія «Укртелеком» отримала за 2023 рік збиток 64,398 млн гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
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