Збиток компанії «Укртелеком» збільшився у 4 рази до 265 млн гривень у 2024 — Finance.ua

Збиток компанії «Укртелеком» збільшився у 4 рази до 265 млн гривень у 2024 Сьогодні 07:56 — Фондовий ринок

У 2024 році збиток телекомунікаційної компанії «Укртелеком» збільшився у 4 рази до 265,1 млн гривень проти збитку за попередній період в 64,4 млн гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому на аналітичній платформі YouControl.

У повідомленні сказано, що чистий дохід від реалізації у 2024 році збільшився на 4,3% порівняно з 2023 роком до 4,343 млрд гривень.

Зазначається, що в «Укртелекомі» виросли витрати на оплату праці на 5,9% до 1,530 млрд гривень.

За даними YouControl компанія «Укртелеком» отримала за 2023 рік збиток 64,398 млн гривень.

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