Збільшення частки насіння соняшнику є найбільшою зміною в структурі експорту олійної продукції — Finance.ua

Збільшення частки насіння соняшнику є найбільшою зміною в структурі експорту олійної продукції Сьогодні 07:54 — Казна та Політика

Найбільшою зміною в структурі експорту української олійної продукції цього року є збільшення частки насіння соняшнику.

Про це повідомив директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, пише growhow.in.ua.

За весь минулий рік Україна експортувала 79 тис. тонн соняшнику на $39,2 млн. Цьогоріч ж тільки за 9 місяців експорт вже склав 1754 тис. тонн на $893,5 млн. У загальній структурі експорту частка насіння соняшнику зросла з 0,06% торік до 2,70% за 9 місяців 2022 року.

Павло Коваль зазначив, що цьогоріч частка олійної продукції у загальній структурі експорту скоріше за все зросте у порівнянні з минулими роками.

Однак це насамперед станеться за рахунок зменшення часток експорту інших груп товарів.

За 9 місяців 2022 р. вартість та частка основних олійних культур і їх продуктів переробки у загальній структурі експорту склали відповідно $7,145 млрд і 21,59%.

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