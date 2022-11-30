Збанкрутіла FTX виплатить компенсації своїм співробітникам — Finance.ua
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Збанкрутіла FTX виплатить компенсації своїм співробітникам

Фінтех і Картки
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Збанкрутіла криптовалютна фірма FTX повідомила про відновлення звичайних виплат заробітної плати співробітникам.
Заяву було опубліковано після того, як юрист з компанії FTX подав клопотання про виплату допомоги своїм робітникам та постачальникам. У клопотанні йдеться про те, що фірма не виплатить компенсацій Сему Бенкман-Фріду, Керолайн Еллісон, Нішаду Сінгху або «усім, хто перебуває у родинних стосунках».
«Я щиро радий, що FTX змогла відновити звичайні виплати заробітних плат своїм співробітникам. Хочу подякувати всім нашим партнерам за підтримку, а працівникам за терпіння», — каже гендиректор FTX Джон Джей Рей III.
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FTX заявляє, що постачальники отримають виплати за всі товари та послуги, надані 11 листопада або пізніше. Додається що компенсації отримають тільки співробітники FTX, співробітники FTX Digital Markets Ltd., FTX Australia не отримають компенсації.
Новий гендиректор компанії Джон Рей намагається віддалити компанії від її колишнього гендиректора та одночасно засновника Сема Бенкмана-Фріда і пояснює це тим, що він не відіграє жодної ролі в компанії.
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