Завдані війною збитки вже в 1,6 раза перевищують ВВП України – Шмигаль — Finance.ua
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Завдані війною збитки вже в 1,6 раза перевищують ВВП України – Шмигаль

Казна та Політика
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Завдані війною збитки вже в 1,6 раза перевищують ВВП України – Шмигаль
Завдані війною збитки вже в 1,6 раза перевищують ВВП України – Шмигаль
Збитки, завдані Україні розв’язаною російською федерацією війною, вже в 1,6 раза перевищують ВВП нашої держави.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на селекторній нараді з головами ОВА.
«Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, майже $350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. Звичайно, ми розуміємо, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову, на швидке відновлення, на соціальну інфраструктуру, на інфраструктуру критичну, на підготовку до зими», — сказав Шмигаль.
За його словами, цей звіт готували у тісній взаємодії фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.
Крім того, учасники наради приділили увагу питанням відновлення важливої інфраструктури та підготовці до опалювального сезону.
«Складний опалювальний сезон буде. Треба підготуватися, скоординуватися», — підкреслив прем’єр.
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Шмигаль переконаний в тому, що синергія центральної та місцевої влади є запорукою стабільного проходження зимового періоду та подальшої відбудови країни.
Світовий банк, Європейська комісія та уряд України у співпраці з партнерами 9 вересня презентували спільний звіт з обʼєктивною та незалежною оцінкою нинішніх потреб на відбудову та відновлення України у розмірі $349 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, Світовий банк 9 вересня презентував оцінку збитків, що їх зазнала Україна через напад росії. Йдеться про загальну суму у $350 млрд;
  • ця оцінка слугуватиме орієнтиром для майбутнього фінансування проєктів, повʼязаних із відбудовою України;
  • за підрахунками KSE Institute, станом на 5 вересня 2022 року загальна сума прямих збитків інфраструктури сягає $114,5 млрд. У порівнянні з останніми обрахунками, збитки, завдані через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури, зросли на $1 млрд.
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