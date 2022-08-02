Заражаючи чужі пристрої, хакери майнять до $20 мільйонів на місяць — Finance.ua
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Заражаючи чужі пристрої, хакери майнять до $20 мільйонів на місяць

Фінтех і Картки
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Згідно зі звітом компанії з кібербезпеки SonicWall, хакери майнять до $20 мільйонів на місяць — все завдяки зараженню чужих пристроїв.
У другому півріччі 2022 року прибуток від криптоджекінгу (тип кіберзлочинів, пов’язаний із використанням чужих пристроїв для майнінгу криптовалюти), збільшичвся на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Дослідники з’ясували, що за 6 місяців зловмисникам вдалось намайнити криптовалюту на $66,7 мільйонів.
Згідно з інформацією SonicWall, у січні хакерам вдалось поставити рекорд, намайнивши $18,4 мільйони всього за місяць. Цікаво, що навіть попри падіння вартості цифрових активів, заробіток хакерів на криптоджекінгу збільшився.
Нагадаємо, нещодавно експерти CorpSoft24 повідомили користувачів про ризики під час використання VPN. Як стало відомо, у деяких VPN-сервісах можуть бути віруси, які використовуються зловмисниками для видобутку цифрової валюти.
Існує кілька ознак, які вказують на те, що зловмисники отримали доступ до пристрою та майнять криптовалюту: сильне нагрівання девайсу, занадто швидка розрядка та витрата великого обсягу трафіку.
За матеріалами:
noworries
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