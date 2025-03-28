Запаси Bitcoin на криптовалютних біржах скоротилися до 8-річного мінімуму — Finance.ua

Запаси Bitcoin на криптовалютних біржах скоротилися до 8-річного мінімуму Сьогодні 05:26 — Криптовалюта

Запаси Bitcoin на криптовалютних біржах скоротилися до 8-річного мінімуму

За даними аналітичної компанії Santiment, станом на 27 березня лише 7,53% всіх BTC залишаються на біржах. Це означає, що все більше власників криптовалюти обирають самостійне зберігання, зменшуючи доступну для продажу пропозицію. Така динаміка традиційно вважається бичачим сигналом, адже вона знижує тиск на продаж і вказує на довгострокову впевненість інвесторів.

Ключову роль у русі ціни Bitcoin відіграє інституційний попит. З 14 березня біржові фонди (ETF) BTC демонструють стабільний приплив коштів, що вже допомогло криптовалюті подорожчати на 10%. Для порівняння, в період із 10 лютого по 13 березня відтік інвестицій із ETF спричинив падіння Bitcoin на 17%.

Паралельно змінюється й ринок загалом. За оцінками OKX, зростання Bitcoin зробило його менш вразливим до панічних розпродажів. Якщо раніше обвал на 50% вважався ведмежим ринком, то тепер навіть 30% корекція сприймається як потенційний переломний момент.

Наразі Bitcoin торгується на рівні $87 653, що на 19% нижче від історичного максимуму в $108 786. Однак скорочення біржових запасів може стати каталізатором для нового зростання.

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