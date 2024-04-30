Західні страховики заявили, що стеля цін на російську нафту не працює — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Західні страховики заявили, що стеля цін на російську нафту не працює

Енергетика
34
Нафта
Нафта
Група західних страховиків заявила, що обмеження цін на російську нафту стало нездійсненним і лише спонукало ще більше судів до приєднання до тіньового флоту.
Про це повідомляє Reuters.
Міжнародна група P&I заявила, що цінова межа не мала великого успіху з моменту її запровадження два роки тому, оскільки Росія перейшла на власний флот, а також на танкери, які перебувають поза контролем Заходу.
Заява була представлена як письмовий доказ на слуханнях у парламенті Великобританії. Група заявляє, що до її складу входять 12 компаній зі страхування морської відповідальності перед третіми особами, які покривають 87% світового океанського тоннажу.
«Обмеження цін на нафту стає все більш нездійсненним у міру того, як все більше суден та супутніх послуг беруть участь у цій паралельній торгівлі. За нашими оцінками, близько 800 танкерів вже залишили клуби Міжнародної групи, що є прямим результатом запровадження обмеження цін на нафту», — йдеться у заяві.

Цінова стеля

«Велика сімка» (G7) затвердила верхню межу цін на російську нафту для обмеження доходів кремля для війни Україні, зберігаючи при цьому потоки російської нафти, щоб уникнути стрибка цін на енергоносії.
Обмеження дозволяє західним вантажовідправникам та страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою з грудня 2022 року за умови, що нафта продається за ціною, нижчою за 60 доларів за барель. Однак росія обходить цінову стелю 60 доларів і продає нафту дорожче за допомогою тіньового флоту.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.