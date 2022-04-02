Загальний статок 22 найбагатших росіян із початку року скоротився на $50 мільярдів - Bloomberg — Finance.ua
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Загальний статок 22 найбагатших росіян із початку року скоротився на $50 мільярдів - Bloomberg

Вчора 13:28Фондовий ринок
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Загальний статок 22 найбагатших росіян із початку року скоротився на $50 мільярдів - BloombergЗагальний статок 22 найбагатших росіян із початку року скоротився на $50 мільярдів - Bloomberg
Сукупний статок 22 найбагатших російських бізнесменів з рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, за даними на 1 квітня, становить $299,47 мільярда.
Це на $50,1 млрд менше від того, що було на початку 2022 року. Про це повідомляє Медуза.
Що стосується першої п’ятірки російських олігархів, за версією Bloomberg, то ситуація така:
  • Володимир Потанін втратив $1,47 млрд (зараз статок $29,4 млрд);
  • Леонід Міхельсон — $4,9 млрд ($27,5 млрд);
  • Олексій Мордашов — $5,7 млрд ($23,1 млрд);
  • Володимир Лісін — $4,97 млрд ($23,0 млрд);
  • Алішер Усманов — $1,5 млрд ($19,8 млрд).
Більше за інших найбагатших росіян втратив співвласник «Лукойлу» Вагіт Алекперов, чий статок з початку року зменшився на $17,4 млрд (зараз його статок оцінюється в $5,36 млрд). Статок Геннадія Тимченка скоротився на $6,03 млрд ($16,4 млрд), статок Романа Абрамовича — на $3,6 млрд ($14,4 млрд).
Є й окремі фігуранти російського списку, чий статок з початку року збільшився. Найбільший приріст — в основного власника виробника мінеральних добрив «Акрона» В’ячеслава Кантора, чий статок зріс на $4,57 млрд ($13,6 млрд).
Як повідомляло 23 березня Головне управління розвідки Міноборони України, російські олігархи роздратовані політикою російського президента володимира путіна й обговорюють варіанти усунення його від влади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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