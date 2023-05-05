За рік через платформу United24 на допомогу Україні надійшло $325 млн — Finance.ua

За рік через платформу United24 на допомогу Україні надійшло $325 млн Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

За рік через фандрейзингову платформу United24 на допомогу Україні надійшло понад 325 млн доларів.

Про це віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram-каналі.

«Рік UNITED24 — платформі Президента Володимира Зеленського, яка об’єднала весь світ заради допомоги України. За цей час на рахунки НБУ надійшло понад 325 млн доларів внесків від міжнародних компаній та українського бізнесу, благодійних організацій, світових зірок і простих людей зі 110 країн світу», — повідомив він.

Президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі повідомив, що за кошти, акумульовані через платформу, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, а також сотні одиниць медичного обладнання та амуніції для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування, законтрактували понад 3839 БПЛА/комплексів БПЛА, відбудували 11 мостів на деокупованих Миколаївщині й Херсонщині та започаткували перший у світі флот морських дронів.

Як повідомляли Українськi Новини, у травні 2022 року Зеленський презентував ініціативу для пожертвувань Україні United24 . Кошти, які надходять через цю платформу розподіляються за трьома напрямками: оборона та розмінування; медична допомога; відбудова України.

У січні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перші 18 будинків за кошти, зібрані в межах платформи UNITED24, будуть відбудовані на Київщині

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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